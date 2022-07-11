Киев выпустил из тюрьмы националиста, насиловавшего жителей ДНР

11 июля 2022 в 21:26 Размер текста - 17 +

Роту «Торнадо» обвиняют в изнасилованиях, в том числе и несовершеннолетних Фото: depositphotos.com Экс-командира роты «Торнадо» Руслана Онищенко освободили из заключения. Об этом сообщил бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук. Приговор в отношении экс-командира «Торнадо» был вынесен еще в 2017 году. Тогда он получил 11 лет, а его подопечные — по 5-10 лет заключения. По заявлению военной прокуратуры Украины, бойцы батальона практиковали бессудные убийства, пытки и изнасилования по отношению к гражданским. Ранее URA.RU писало, что командиры специальной роты МВД Украины «Торнадо», которая была расформирована год назад, насиловали маленьких детей. Заявление об этом сделала депутат Рады от партии «Народный фронт» Татьяна Чорновол. По ее словам, во время ареста у командиров батальона изъяли телефоны, на которых были видео оргий с участием несовершеннолетних. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Экс-командира роты «Торнадо» Руслана Онищенко освободили из заключения. Об этом сообщил бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук. Приговор в отношении экс-командира «Торнадо» был вынесен еще в 2017 году. Тогда он получил 11 лет, а его подопечные — по 5-10 лет заключения. По заявлению военной прокуратуры Украины, бойцы батальона практиковали бессудные убийства, пытки и изнасилования по отношению к гражданским. Ранее URA.RU писало, что командиры специальной роты МВД Украины «Торнадо», которая была расформирована год назад, насиловали маленьких детей. Заявление об этом сделала депутат Рады от партии «Народный фронт» Татьяна Чорновол. По ее словам, во время ареста у командиров батальона изъяли телефоны, на которых были видео оргий с участием несовершеннолетних.