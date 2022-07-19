Reuters: «Газпром» возобновит поставку газа в Европу. Сроки

19 июля 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

Пропускная способность «Северного потока» будет сокращена Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Компания «Газпром» возобновит поставки газа по трубопроводу «Северный поток» в четверг, после завершения планового ремонта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ранее поставки газа были приостановлены на 10 дней из-за ежегодного технического обслуживания. «Трубопровод, как ожидается, возобновит работу вовремя, но с пропускной способностью менее 160 миллионов кубометров (мкм) в сутки», — передает Reuters слова источник. Другой собеседник агентства уточнил, что «Газпром» вернется к тем объемам поставки газа, которые экспортировались в Европу до 11 июля. Прокачка газа по «Северному потоку» остановилась 11 июля. Обе нитки трубопровода останавливались для проведения профилактических работ. До этого «Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. Проблема возникла с доставкой газовой турбины для газопровода «Северный поток» из Канады, где она находилась на ремонте. Из-за антироссийских санкций ее не могли вернуть в Германию. После власти Канады согласились отправить турбину в ФРГ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Компания «Газпром» возобновит поставки газа по трубопроводу «Северный поток» в четверг, после завершения планового ремонта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ранее поставки газа были приостановлены на 10 дней из-за ежегодного технического обслуживания. «Трубопровод, как ожидается, возобновит работу вовремя, но с пропускной способностью менее 160 миллионов кубометров (мкм) в сутки», — передает Reuters слова источник. Другой собеседник агентства уточнил, что «Газпром» вернется к тем объемам поставки газа, которые экспортировались в Европу до 11 июля. Прокачка газа по «Северному потоку» остановилась 11 июля. Обе нитки трубопровода останавливались для проведения профилактических работ. До этого «Газпром» сократил поставки газа в Европу из-за технических проблем с двигателями и задержками в работе немецкой компании Siemens. Проблема возникла с доставкой газовой турбины для газопровода «Северный поток» из Канады, где она находилась на ремонте. Из-за антироссийских санкций ее не могли вернуть в Германию. После власти Канады согласились отправить турбину в ФРГ.