26 июля 2022

Для США стало неожиданностью решение России выйти из проекта МКС

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Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, старт, пуск, ракета, космонавтика, космодром, стартовая площадка, запуск, полет в космос
В Вашингтоне выразили сожаление по этому поводу Фото:

Для США стало неожиданностью то, что Россия покинет проект Международной космической станции (МКС) после 2024. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Мы видели заявление России о том, что они планируют покинуть МКС после 2024 года. Это печальное событие, учитывая крайне важную научную работу, которая проводилась на МКС, ценное профессиональное сотрудничество, которое было у наших космических агентств на протяжении долгих лет, и особенно — в свете нашего обновленного соглашения о сотрудничестве в космических полетах», — сказал он во время брифинга, передает ТАСС. Он добавил, что такое заявление Москвы стало для Вашингтона неожиданностью.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил о выходе России из проекта МКС после 2024 года. После этого владелец компании SpaceX Илон Маск пожелал Москве «счастливого пути».

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Для США стало неожиданностью то, что Россия покинет проект Международной космической станции (МКС) после 2024. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. «Мы видели заявление России о том, что они планируют покинуть МКС после 2024 года. Это печальное событие, учитывая крайне важную научную работу, которая проводилась на МКС, ценное профессиональное сотрудничество, которое было у наших космических агентств на протяжении долгих лет, и особенно — в свете нашего обновленного соглашения о сотрудничестве в космических полетах», — сказал он во время брифинга, передает ТАСС. Он добавил, что такое заявление Москвы стало для Вашингтона неожиданностью. Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил о выходе России из проекта МКС после 2024 года. После этого владелец компании SpaceX Илон Маск пожелал Москве «счастливого пути».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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