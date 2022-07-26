Для США стало неожиданностью решение России выйти из проекта МКС

Для США стало неожиданностью то, что Россия покинет проект Международной космической станции (МКС) после 2024. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
«Мы видели заявление России о том, что они планируют покинуть МКС после 2024 года. Это печальное событие, учитывая крайне важную научную работу, которая проводилась на МКС, ценное профессиональное сотрудничество, которое было у наших космических агентств на протяжении долгих лет, и особенно — в свете нашего обновленного соглашения о сотрудничестве в космических полетах», — сказал он во время брифинга, передает ТАСС. Он добавил, что такое заявление Москвы стало для Вашингтона неожиданностью.
Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил о выходе России из проекта МКС после 2024 года. После этого владелец компании SpaceX Илон Маск пожелал Москве «счастливого пути».
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