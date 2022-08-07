Рок-опера рассказывает о работе подпольной молодежной организацииПресс-служба ЛАУДТ
В освобожденном селе Троицкое артисты Луганского академического украинского музыкально-драматического театра (ЛАУМДТ) на Оборонной показали рок-оперу «Распятая юность». Об этом рассказал директор театра Виталий Балджи.
«Артисты театра на Оборонной представили жителям Троицкого района рок-оперу „Распятая юность“. Постановка была создана к 70-летию подпольной организации [„Молодая гвардия“], а спустя 10 лет актуальна, как и прежде», — цитирует Луганский информационный центр Виталия Балджи.
По его словам, постановка повествует о духовности и патриотизме. Он отметил, что эта рок-опера подтолкнет молодежь изучать историю, а взрослым напомнит о подвиге молодогвардейцев.
«Распятая юность» была золотым призером Международного театрального форума «Золотой Витязь» в Москве в 2017 году. В ней рассказывается о деятельности подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия», которая работала в годы Великой отечественной войны.
Российская армия освободила всю территорию ЛНР в ходе спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью спецоперации помощь жителям Донбасса.
Рок-опера «Распятая юность»
Пресс-служба ЛАУМДТ
Пресс-служба ЛАУМДТ
Пресс-служба ЛАУМДТ
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В освобожденном селе Троицкое артисты Луганского академического украинского музыкально-драматического театра (ЛАУМДТ) на Оборонной показали рок-оперу «Распятая юность». Об этом рассказал директор театра Виталий Балджи. «Артисты театра на Оборонной представили жителям Троицкого района рок-оперу „Распятая юность“. Постановка была создана к 70-летию подпольной организации [„Молодая гвардия“], а спустя 10 лет актуальна, как и прежде», — цитирует Луганский информационный центр Виталия Балджи. По его словам, постановка повествует о духовности и патриотизме. Он отметил, что эта рок-опера подтолкнет молодежь изучать историю, а взрослым напомнит о подвиге молодогвардейцев. «Распятая юность» была золотым призером Международного театрального форума «Золотой Витязь» в Москве в 2017 году. В ней рассказывается о деятельности подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия», которая работала в годы Великой отечественной войны. Российская армия освободила всю территорию ЛНР в ходе спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целью спецоперации помощь жителям Донбасса.