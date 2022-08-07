Спецслужбы ЛНР нашли штаб Центра психологических операций Киева

В Северодонецке спецслужбы Луганской народной республики нашли документы, которые подтверждают базирование подразделения украинского Центра информационно-психологических операций в бывшем здании штаба группировки «Север» ВСУ. Об этом журналистам сообщил сотрудник спецслужб республики.
«Направление было одно — „Россия — это враги“. У них во многих документах фигурирует, что враг — это Российская Федерация. У них нет такого, что другие государства. Натаскивали против РФ», — приводит слова представителя спецслужб ЛНР РИА «Новости». Он сообщил, что данные готовились Центром информационно-психологических операций. Подразделение занималось также написанием фейковых новостей.
Российская армия освободила территорию Луганской народной республики в ходе спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целью спецоперации помощь мирным жителям ДНР и ЛНР, а также демилитаризацию Украины
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В Северодонецке спецслужбы Луганской народной республики нашли документы, которые подтверждают базирование подразделения украинского Центра информационно-психологических операций в бывшем здании штаба группировки «Север» ВСУ. Об этом журналистам сообщил сотрудник спецслужб республики. «Направление было одно — „Россия — это враги“. У них во многих документах фигурирует, что враг — это Российская Федерация. У них нет такого, что другие государства. Натаскивали против РФ», — приводит слова представителя спецслужб ЛНР РИА «Новости». Он сообщил, что данные готовились Центром информационно-психологических операций. Подразделение занималось также написанием фейковых новостей. Российская армия освободила территорию Луганской народной республики в ходе спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целью спецоперации помощь мирным жителям ДНР и ЛНР, а также демилитаризацию Украины