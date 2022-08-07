07 августа 2022

Спецслужбы ЛНР нашли штаб Центра психологических операций Киева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Попасная. ЛНР, война, руины, попасная
Следы базирования подразделения обнаружили в бывшем здании штаба группировки «Север» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Северодонецке спецслужбы Луганской народной республики нашли документы, которые подтверждают базирование подразделения украинского Центра информационно-психологических операций в бывшем здании штаба группировки «Север» ВСУ. Об этом журналистам сообщил сотрудник спецслужб республики.

«Направление было одно — „Россия — это враги“. У них во многих документах фигурирует, что враг — это Российская Федерация. У них нет такого, что другие государства. Натаскивали против РФ», — приводит слова представителя спецслужб ЛНР РИА «Новости». Он сообщил, что данные готовились Центром информационно-психологических операций. Подразделение занималось также написанием фейковых новостей.

Российская армия освободила территорию Луганской народной республики в ходе спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целью спецоперации помощь мирным жителям ДНР и ЛНР, а также демилитаризацию Украины

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Северодонецке спецслужбы Луганской народной республики нашли документы, которые подтверждают базирование подразделения украинского Центра информационно-психологических операций в бывшем здании штаба группировки «Север» ВСУ. Об этом журналистам сообщил сотрудник спецслужб республики. «Направление было одно — „Россия — это враги“. У них во многих документах фигурирует, что враг — это Российская Федерация. У них нет такого, что другие государства. Натаскивали против РФ», — приводит слова представителя спецслужб ЛНР РИА «Новости». Он сообщил, что данные готовились Центром информационно-психологических операций. Подразделение занималось также написанием фейковых новостей. Российская армия освободила территорию Луганской народной республики в ходе спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целью спецоперации помощь мирным жителям ДНР и ЛНР, а также демилитаризацию Украины
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...