Спецслужбы ЛНР нашли штаб Центра психологических операций Киева

08 августа 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

Следы базирования подразделения обнаружили в бывшем здании штаба группировки «Север» Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Северодонецке спецслужбы Луганской народной республики нашли документы, которые подтверждают базирование подразделения украинского Центра информационно-психологических операций в бывшем здании штаба группировки «Север» ВСУ. Об этом журналистам сообщил сотрудник спецслужб республики. «Направление было одно — „Россия — это враги“. У них во многих документах фигурирует, что враг — это Российская Федерация. У них нет такого, что другие государства. Натаскивали против РФ», — приводит слова представителя спецслужб ЛНР РИА «Новости». Он сообщил, что данные готовились Центром информационно-психологических операций. Подразделение занималось также написанием фейковых новостей. Российская армия освободила территорию Луганской народной республики в ходе спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целью спецоперации помощь мирным жителям ДНР и ЛНР, а также демилитаризацию Украины

В Северодонецке спецслужбы Луганской народной республики нашли документы, которые подтверждают базирование подразделения украинского Центра информационно-психологических операций в бывшем здании штаба группировки «Север» ВСУ. Об этом журналистам сообщил сотрудник спецслужб республики. «Направление было одно — „Россия — это враги“. У них во многих документах фигурирует, что враг — это Российская Федерация. У них нет такого, что другие государства. Натаскивали против РФ», — приводит слова представителя спецслужб ЛНР РИА «Новости». Он сообщил, что данные готовились Центром информационно-психологических операций. Подразделение занималось также написанием фейковых новостей. Российская армия освободила территорию Луганской народной республики в ходе спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целью спецоперации помощь мирным жителям ДНР и ЛНР, а также демилитаризацию Украины