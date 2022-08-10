Женщина, кинувшая ботинок в мэра, объяснила свой поступок

10 августа 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Жительница Углегорска кинула в мэра ботинок Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница кинула в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова ботинком, так как у нее сдали нервы, когда политик безразлично отнесся к ее проблеме и попросил снова обратиться к прокурору. Об этом рассказала Людмила Аникеева в интервью. В четверг в соцсетях опубликовали видео со встречи губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с мэром Цукановым. В видеоролике женщина пытается обратить внимание Лимаренко на условия, в которых она живет, и показывает обувь, покрывшуюся плесенью от влаги в доме. Затем жительница дома бросает в мэра ботинок. После чего полицейский выводит ее из зала под аплодисменты находившихся там людей. «Я на эту встречу приехала просто посмотреть, взяла с собой ботинки. У меня и сапоги зимние сгнили, и вся обувь в квартире — настолько там сыро и климат плохой. Я не хотела кого-то бить ботинком, а просто хотела показать их губернатору, чтобы он лично убедился в масштабе проблемы. На встрече мэр Цуканов меня опять начал отправлять к прокурору, да и в глазах чиновников читалось полное безразличие. Не знаю, почему кинула в мэра ботинок, сдали нервы — с 2019 года власть меняется, а жизнь нет», — приводит слова Аникеевой MK.RU. Она отметила, что зимой их дом полностью отключили от теплоснабжения, а квартиру через улицу подключили к соседнему дому, срезав все стояки. «Мы начали замерзать, зимой лед лежал на подоконнике, на стенках, в шкафах вещи лежали, как в морозилке». По ее словам, весной лед начал таять, тогда влага просочилась в мебель и в шкафы. Из-за этого вещи начали плесневеть. Она рассказала, что зимой температура в квартире была +12 — +15. А в ванной комнате +9, поэтому они ходили мыться в соседний дом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница кинула в мэра Углегорского района Дмитрия Цуканова ботинком, так как у нее сдали нервы, когда политик безразлично отнесся к ее проблеме и попросил снова обратиться к прокурору. Об этом рассказала Людмила Аникеева в интервью. В четверг в соцсетях опубликовали видео со встречи губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с мэром Цукановым. В видеоролике женщина пытается обратить внимание Лимаренко на условия, в которых она живет, и показывает обувь, покрывшуюся плесенью от влаги в доме. Затем жительница дома бросает в мэра ботинок. После чего полицейский выводит ее из зала под аплодисменты находившихся там людей. «Я на эту встречу приехала просто посмотреть, взяла с собой ботинки. У меня и сапоги зимние сгнили, и вся обувь в квартире — настолько там сыро и климат плохой. Я не хотела кого-то бить ботинком, а просто хотела показать их губернатору, чтобы он лично убедился в масштабе проблемы. На встрече мэр Цуканов меня опять начал отправлять к прокурору, да и в глазах чиновников читалось полное безразличие. Не знаю, почему кинула в мэра ботинок, сдали нервы — с 2019 года власть меняется, а жизнь нет», — приводит слова Аникеевой MK.RU. Она отметила, что зимой их дом полностью отключили от теплоснабжения, а квартиру через улицу подключили к соседнему дому, срезав все стояки. «Мы начали замерзать, зимой лед лежал на подоконнике, на стенках, в шкафах вещи лежали, как в морозилке». По ее словам, весной лед начал таять, тогда влага просочилась в мебель и в шкафы. Из-за этого вещи начали плесневеть. Она рассказала, что зимой температура в квартире была +12 — +15. А в ванной комнате +9, поэтому они ходили мыться в соседний дом.