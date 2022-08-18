Диетолог Гинзбург объяснил, как победить тягу к сладкому

Чтобы победить тягу к сладкому человек не должен употреблять его вместо еды и выбирать более полезные варианты, например, ягоды или сухофрукты. Об этом URA.RU рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
«Самый простой прием — это есть сладкое после еды, а не вместо еды. Сладкое, как награда. Второй прием тоже очень простой и понятный. Из сладких продуктов выбирать менее вредный или более полезный. Например, ягоды, сухофрукты. Это не значит, что только их и надо есть, но часть сладкого можно заменить на это», — сказал Михаил Гинзбург.
Кроме того, в борьбе с тягой к сладкому важен психологический фактор, отметил доктор медицинских наук. «Во-первых, человек должен четко знать, что тяга к сладкому победима. Второй момент — преодоление тяги к сладкому не предполагает полный отказ от сладкого. Надо стараться его есть меньше, чем накануне. Сладкое — это не героин, не кокаин, где сам факт употребления наркотика тебя делает зависимым от наркотика. В данном случае сладкое — это просто вкусно», — сказал Михаил Гинзбург.
По словам Гинзбурга, также существуют растительные сахарозаменители. «Есть лакомства и среди не сладких продуктов. Те же орехи. Можно использовать сахарозаменители или продукты с сахарозаменителями», — заключил он.
Ранее кондитер, производитель шоколада Эдуард Лебедев рассказал URA.RU как выбрать качественный шоколад. По словам эксперта, в хорошем продукте не должны присутствовать никакие масла, кроме масла какао. Лебедев советовал читать состав шоколада перед покупкой.
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Чтобы победить тягу к сладкому человек не должен употреблять его вместо еды и выбирать более полезные варианты, например, ягоды или сухофрукты. Об этом URA.RU рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Самый простой прием — это есть сладкое после еды, а не вместо еды. Сладкое, как награда. Второй прием тоже очень простой и понятный. Из сладких продуктов выбирать менее вредный или более полезный. Например, ягоды, сухофрукты. Это не значит, что только их и надо есть, но часть сладкого можно заменить на это», — сказал Михаил Гинзбург. Кроме того, в борьбе с тягой к сладкому важен психологический фактор, отметил доктор медицинских наук. «Во-первых, человек должен четко знать, что тяга к сладкому победима. Второй момент — преодоление тяги к сладкому не предполагает полный отказ от сладкого. Надо стараться его есть меньше, чем накануне. Сладкое — это не героин, не кокаин, где сам факт употребления наркотика тебя делает зависимым от наркотика. В данном случае сладкое — это просто вкусно», — сказал Михаил Гинзбург. По словам Гинзбурга, также существуют растительные сахарозаменители. «Есть лакомства и среди не сладких продуктов. Те же орехи. Можно использовать сахарозаменители или продукты с сахарозаменителями», — заключил он. Ранее кондитер, производитель шоколада Эдуард Лебедев рассказал URA.RU как выбрать качественный шоколад. По словам эксперта, в хорошем продукте не должны присутствовать никакие масла, кроме масла какао. Лебедев советовал читать состав шоколада перед покупкой.