Английские фанаты попросили Абрамовича «вернуться» к Челси

Фанаты «Челси» заявили, что клуб нуждается в руководстве Романа АбрамовичаФото: Flickr.com/htmlor
Английский футбольный клуб «Челси» начал рушиться после того, как российского бизнесмена Романа Абрамовича вынудили продать контрольный пакет акций клуба. Об этом заявляют болельщики «Челси» в социальных сетях.
«Без Абрамовича „Челси“ закончился», — написал в Twitter (заблокирован на территории РФ) пользователь под псевдонимом @Thefienddd, передает Sport24. Другой фанат написал, что «уход» Романа Абрамовича вынуждает его перестать болеть за «Челси».
«Я сомневаюсь, что „Челси“ когда-нибудь станет прежним после ухода Абрамовича. „Челси“ нуждался в русском, но Великобритания сочла нужным обокрасть его», — отметил @JohnNgila. Большая часть болельщиков клуба заявили, что в «Челси» пропал «дух» Абрамовича, потому клуб переживает свое не лучшее время.
Ранее сообщалось, что российского бизнесмена Романа Абрамовича отстранили от управления английским футбольным клубом «Челси». Соответствующее решение принял совет Английской премьер-лиги на фоне антироссийских санкций из-за спецоперации, которую сейчас Россия проводит на территории Украины. Власти Великобритании заморозили все активы российского миллиардера поэтому Абрамович передал управление клубом попечительскому совету и заявил о намерении продать «Челси». Теперь клубом владеет американский миллиардер Тодд Боули.
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Английский футбольный клуб «Челси» начал рушиться после того, как российского бизнесмена Романа Абрамовича вынудили продать контрольный пакет акций клуба. Об этом заявляют болельщики «Челси» в социальных сетях. «Без Абрамовича „Челси“ закончился», — написал в Twitter (заблокирован на территории РФ) пользователь под псевдонимом @Thefienddd, передает Sport24. Другой фанат написал, что «уход» Романа Абрамовича вынуждает его перестать болеть за «Челси». «Я сомневаюсь, что „Челси“ когда-нибудь станет прежним после ухода Абрамовича. „Челси“ нуждался в русском, но Великобритания сочла нужным обокрасть его», — отметил @JohnNgila. Большая часть болельщиков клуба заявили, что в «Челси» пропал «дух» Абрамовича, потому клуб переживает свое не лучшее время. Ранее сообщалось, что российского бизнесмена Романа Абрамовича отстранили от управления английским футбольным клубом «Челси». Соответствующее решение принял совет Английской премьер-лиги на фоне антироссийских санкций из-за спецоперации, которую сейчас Россия проводит на территории Украины. Власти Великобритании заморозили все активы российского миллиардера поэтому Абрамович передал управление клубом попечительскому совету и заявил о намерении продать «Челси». Теперь клубом владеет американский миллиардер Тодд Боули.