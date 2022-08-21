Английские фанаты попросили Абрамовича «вернуться» к Челси

21 августа 2022 в 23:57 Размер текста - 17 +

Фанаты «Челси» заявили, что клуб нуждается в руководстве Романа Абрамовича Фото: Flickr.com/htmlor Английский футбольный клуб «Челси» начал рушиться после того, как российского бизнесмена Романа Абрамовича вынудили продать контрольный пакет акций клуба. Об этом заявляют болельщики «Челси» в социальных сетях. «Без Абрамовича „Челси“ закончился», — написал в Twitter (заблокирован на территории РФ) пользователь под псевдонимом @Thefienddd, передает Sport24 . Другой фанат написал, что «уход» Романа Абрамовича вынуждает его перестать болеть за «Челси». «Я сомневаюсь, что „Челси“ когда-нибудь станет прежним после ухода Абрамовича. „Челси“ нуждался в русском, но Великобритания сочла нужным обокрасть его», — отметил @JohnNgila. Большая часть болельщиков клуба заявили, что в «Челси» пропал «дух» Абрамовича, потому клуб переживает свое не лучшее время. Ранее сообщалось, что российского бизнесмена Романа Абрамовича отстранили от управления английским футбольным клубом «Челси». Соответствующее решение принял совет Английской премьер-лиги на фоне антироссийских санкций из-за спецоперации, которую сейчас Россия проводит на территории Украины. Власти Великобритании заморозили все активы российского миллиардера поэтому Абрамович передал управление клубом попечительскому совету и заявил о намерении продать «Челси». Теперь клубом владеет американский миллиардер Тодд Боули.

Английский футбольный клуб «Челси» начал рушиться после того, как российского бизнесмена Романа Абрамовича вынудили продать контрольный пакет акций клуба. Об этом заявляют болельщики «Челси» в социальных сетях. «Без Абрамовича „Челси“ закончился», — написал в Twitter (заблокирован на территории РФ) пользователь под псевдонимом @Thefienddd, передает Sport24. Другой фанат написал, что «уход» Романа Абрамовича вынуждает его перестать болеть за «Челси». «Я сомневаюсь, что „Челси“ когда-нибудь станет прежним после ухода Абрамовича. „Челси“ нуждался в русском, но Великобритания сочла нужным обокрасть его», — отметил @JohnNgila. Большая часть болельщиков клуба заявили, что в «Челси» пропал «дух» Абрамовича, потому клуб переживает свое не лучшее время. Ранее сообщалось, что российского бизнесмена Романа Абрамовича отстранили от управления английским футбольным клубом «Челси». Соответствующее решение принял совет Английской премьер-лиги на фоне антироссийских санкций из-за спецоперации, которую сейчас Россия проводит на территории Украины. Власти Великобритании заморозили все активы российского миллиардера поэтому Абрамович передал управление клубом попечительскому совету и заявил о намерении продать «Челси». Теперь клубом владеет американский миллиардер Тодд Боули.