Английские фанаты попросили Абрамовича «вернуться» к Челси

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Абрамович Роман, абрамович роман, abramovich roman
Фанаты «Челси» заявили, что клуб нуждается в руководстве Романа Абрамовича Фото:

Английский футбольный клуб «Челси» начал рушиться после того, как российского бизнесмена Романа Абрамовича вынудили продать контрольный пакет акций клуба. Об этом заявляют болельщики «Челси» в социальных сетях.

«Без Абрамовича „Челси“ закончился», — написал в Twitter (заблокирован на территории РФ) пользователь под псевдонимом @Thefienddd, передает Sport24. Другой фанат написал, что «уход» Романа Абрамовича вынуждает его перестать болеть за «Челси».

«Я сомневаюсь, что „Челси“ когда-нибудь станет прежним после ухода Абрамовича. „Челси“ нуждался в русском, но Великобритания сочла нужным обокрасть его», — отметил @JohnNgila. Большая часть болельщиков клуба заявили, что в «Челси» пропал «дух» Абрамовича, потому клуб переживает свое не лучшее время.

Ранее сообщалось, что российского бизнесмена Романа Абрамовича отстранили от управления английским футбольным клубом «Челси». Соответствующее решение принял совет Английской премьер-лиги на фоне антироссийских санкций из-за спецоперации, которую сейчас Россия проводит на территории Украины. Власти Великобритании заморозили все активы российского миллиардера поэтому Абрамович передал управление клубом попечительскому совету и заявил о намерении продать «Челси». Теперь клубом владеет американский миллиардер Тодд Боули.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Английский футбольный клуб «Челси» начал рушиться после того, как российского бизнесмена Романа Абрамовича вынудили продать контрольный пакет акций клуба. Об этом заявляют болельщики «Челси» в социальных сетях. «Без Абрамовича „Челси“ закончился», — написал в Twitter (заблокирован на территории РФ) пользователь под псевдонимом @Thefienddd, передает Sport24. Другой фанат написал, что «уход» Романа Абрамовича вынуждает его перестать болеть за «Челси». «Я сомневаюсь, что „Челси“ когда-нибудь станет прежним после ухода Абрамовича. „Челси“ нуждался в русском, но Великобритания сочла нужным обокрасть его», — отметил @JohnNgila. Большая часть болельщиков клуба заявили, что в «Челси» пропал «дух» Абрамовича, потому клуб переживает свое не лучшее время. Ранее сообщалось, что российского бизнесмена Романа Абрамовича отстранили от управления английским футбольным клубом «Челси». Соответствующее решение принял совет Английской премьер-лиги на фоне антироссийских санкций из-за спецоперации, которую сейчас Россия проводит на территории Украины. Власти Великобритании заморозили все активы российского миллиардера поэтому Абрамович передал управление клубом попечительскому совету и заявил о намерении продать «Челси». Теперь клубом владеет американский миллиардер Тодд Боули.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...