Постпред РФ в Вене поспорил с МИД Австрии о призывах к геноциду

Михаил Ульянов заявил, что отверг грязные попытки переиначить его слова о политике украинских властей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отверг обвинения Министерства иностранных дел Австрии в призывах к геноциду украинского народа. Ранее он был вызван в МИД из-за осуждающего заявления о поставках американского оружия на Украину.

«Посетил МИД Австрии. По запросу объяснил истинный смысл моего [сообщения] о поставках оружия в Украину. Подчеркнуто, что это связано исключительно с политикой Киева по бесконечному накоплению оружия и полному отказу от дипломатии», — написал Михаил Ульянов в социальных сетях.

Он подчеркнул, что западная политика по вооружения украинских боевиков ведет к затягиваню конфликта. «Я категорически отверг грязные попытки переиначить мои слова как призыв к геноциду. Предложил своим собеседникам ознакомиться с моим аккаунтом за последние несколько лет, где ни одного негативного слова об украинской нации не найти», — резюмировал дипломат.

Ранее Ульянов опубликовал сообщение в своих соцсетях со словами «Никакой пощады украинцам», тем самым ответив на пост президента Украины Владимира Зеленского, благодарившего США за помощь. Спустя непродолжительное время твит постпреда РФ был удален.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация территории, а также помощь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от обстрелов ВСУ и нацбатов. США и страны Европы активно поставляют вооружение киевскому режиму и помогают ему финансово. Однако российские солдаты активно уничтожают западное оружие.