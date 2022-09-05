ВСУ потеряли более 220 человек под Николаевом

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 220 военных под Николаевом
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
220 военных ВСУ погибли при попытке закрепиться под Николаевом Фото:

Украинские войска при попытке закрепиться на Николаево-Криворожском направлении потеряли 11 танков, 7 БМП и более 220 военных. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Вооруженные силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих», — рассказали в Минобороны.

Ранее глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины заявил о том, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении бойцы ВСУ понесли «большие потери» ранеными. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

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Украинские войска при попытке закрепиться на Николаево-Криворожском направлении потеряли 11 танков, 7 БМП и более 220 военных. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ. «Вооруженные силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих», — рассказали в Минобороны. Ранее глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины заявил о том, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении бойцы ВСУ понесли «большие потери» ранеными. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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