ВСУ потеряли более 220 человек под Николаевом

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 220 военных под Николаевом

05 сентября 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

220 военных ВСУ погибли при попытке закрепиться под Николаевом Фото: Официальный сайт президента Украины Украинские войска при попытке закрепиться на Николаево-Криворожском направлении потеряли 11 танков, 7 БМП и более 220 военных. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ. «Вооруженные силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих», — рассказали в Минобороны. Ранее глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины заявил о том, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении бойцы ВСУ понесли «большие потери» ранеными. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

Украинские войска при попытке закрепиться на Николаево-Криворожском направлении потеряли 11 танков, 7 БМП и более 220 военных. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ. «Вооруженные силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих», — рассказали в Минобороны. Ранее глава отделения интенсивной терапии одной из больниц на юге Украины заявил о том, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении бойцы ВСУ понесли «большие потери» ранеными. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.