В результате обстрела центра Донецка погибли мирные жители

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В результате атаки ВСУ по центру Донецка погиб водитель «Газели» Фото:

Вооруженные силы Украины атаковали центр Донецка. В результате нападения погиб один человек. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Обстрел с периодичностью в 7-10 минут. Прилетает в центр. Попадание в Главпочтамт. Погиб водитель „Газели“», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Обновлено в 15:23. По уточненным данным, погибли минимум три человека: двое в «Газели» и еще не менее одной жертвы — на улице.

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Вооруженные силы Украины атаковали центр Донецка. В результате нападения погиб один человек. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Обстрел с периодичностью в 7-10 минут. Прилетает в центр. Попадание в Главпочтамт. Погиб водитель „Газели“», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Обновлено в 15:23. По уточненным данным, погибли минимум три человека: двое в «Газели» и еще не менее одной жертвы — на улице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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