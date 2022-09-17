В результате обстрела центра Донецка погибли мирные жители

В результате атаки ВСУ по центру Донецка погиб водитель «Газели»
Вооруженные силы Украины атаковали центр Донецка. В результате нападения погиб один человек. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Обстрел с периодичностью в 7-10 минут. Прилетает в центр. Попадание в Главпочтамт. Погиб водитель „Газели“», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Обновлено в 15:23. По уточненным данным, погибли минимум три человека: двое в «Газели» и еще не менее одной жертвы — на улице.
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