Депутат Госдумы объяснил, из каких регионов будут призваны резервисты

Депутат Картаполов: основная часть резервистов будет призвана из центральных регионов РФ

21 сентября 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Субъекты РФ будут получать разнарядку, исходя из их возможностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Основная часть резервистов будет призвана из центральных и западных регионов России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что призыв будет проходить исходя из мобилизационного ресурса регионов. «Ожидается, что основная часть призывников будет из центральных и западных регионов России, исходя из их мобилизационного ресурса. Каждый субъект получает разнарядку из своих возможностей», — приводит слова Картаполова telegram-канал Mash. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России 21 сентября. Призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и имеют военный опыт. Всего, как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, будут мобилизованы 300 тысяч россиян. Глава военного ведомства уже поручил приступить к проведению мобилизационных мероприятий в стране.

Основная часть резервистов будет призвана из центральных и западных регионов России. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что призыв будет проходить исходя из мобилизационного ресурса регионов. «Ожидается, что основная часть призывников будет из центральных и западных регионов России, исходя из их мобилизационного ресурса. Каждый субъект получает разнарядку из своих возможностей», — приводит слова Картаполова telegram-канал Mash. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России 21 сентября. Призыву подлежат россияне, которые входят в состав запасов и имеют военный опыт. Всего, как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, будут мобилизованы 300 тысяч россиян. Глава военного ведомства уже поручил приступить к проведению мобилизационных мероприятий в стране.