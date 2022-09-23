Власти РФ определили размер индексации выплат в 2023 году

Минэкономразвития РФ: выплаты проиндексируют с учетом повышения тарифов ЖКУ
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Выплаты будут проиндексированы с учетом инфляции Фото:

Выплаты в России в 2023 году проиндексируют, исходя из значения фактической инфляции 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

«Индексация всех социальных выплат в 2023 году будет произведена, исходя из значения фактической инфляции 2022 года. Перенос повышения тарифов [ЖКУ] на 1 декабря 2022 года означает, что размер индексации социальных выплат будет рассчитан уже с учетом данного решения», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили о переносе индексации тарифов ЖКУ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Предельный уровень индексации тарифов не превысит 9%. В следующий раз повышение тарифов произойдет 1 июля 2024 года. В 2022 году, по прогнозу министерства, инфляция достигнет 12,4%.

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Выплаты в России в 2023 году проиндексируют, исходя из значения фактической инфляции 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ. «Индексация всех социальных выплат в 2023 году будет произведена, исходя из значения фактической инфляции 2022 года. Перенос повышения тарифов [ЖКУ] на 1 декабря 2022 года означает, что размер индексации социальных выплат будет рассчитан уже с учетом данного решения», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства. Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили о переносе индексации тарифов ЖКУ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Предельный уровень индексации тарифов не превысит 9%. В следующий раз повышение тарифов произойдет 1 июля 2024 года. В 2022 году, по прогнозу министерства, инфляция достигнет 12,4%.
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