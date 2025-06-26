Трамп одной фразой обвалил доллар до значений 2022 года

Доллар слабеет на фоне сомнений в независимости Федеральной резервной системы (ФРС) после сообщений о возможной смене ее руководства. Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант объявления преемника действующего главы ФРС Джерома Пауэлла уже к осени. Об этом сообщает Reuters.
«С точки зрения рынка, конечно, это не только подрывает доверие к ФРС и ее независимость, но и представляет риск для прогноза ставок в США», — рассказал глава отдела макроэкономических исследований Monex Europe Ник Рис, пишет Reuters. На этом фоне евро вырос на 0,4% до 1,1708 доллара, что стало самым высоким показателем с сентября 2021 года. Швейцарский франк также достиг рекордного максимума по отношению к доллару за последние десять лет, а по отношению к иене — за всю историю. Британский фунт поднялся до 1,3717 доллара, что является максимумом с октября 2021 года.
Рынки пересмотрели ожидания по поводу дальнейшей политики ФРС. Вероятность снижения ключевой ставки на заседании в июле оценивается в 25% против 12% неделей ранее. Аналитики прогнозируют общее снижение ставки на 64 базисных пункта до конца года. Основное внимание теперь сосредоточено на заседании ФРС в сентябре, когда будет больше ясности по поводу влияния тарифной политики на экономику.
Японская иена, традиционно считающаяся валютой-убежищем, также укрепилась. После повышения краткосрочных ставок Банком Японии в январе до 0,5%, регулятор пока не планирует дальнейших шагов из-за неопределенности вокруг американских тарифов. Курс доллара к иене снизился почти на 0,7% до 144,25. Аналитики отмечают, что прекращение «американской исключительности» стало одной из основных причин ослабления доллара в последние месяцы. Инвесторы начинают сомневаться в доминирующей роли доллара как мировой резервной валюты и надежного убежища в период нестабильности.
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