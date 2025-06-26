Европа должна создать армию из миллионов дронов, чтобы противостоять некоей угрозе со стороны России. Об этом заявил комиссар Евросоюза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
«Европа должна быть способна создать армию беспилотников на случай нападения России», — передали слова Андрюса Кубилюса в SkyNews. Он отметил, что у России есть проверенная в боях армия и якобы более пяти миллионов беспилотников, поэтому Европе понадобится еще больше дронов. При этом в материале указывается, что военная разведка НАТО предположила угрозу со стороны России — та якобы может напасть на любую страну Североатлантического альянса в течение пяти лет.
Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Москва никогда не собиралась нападать на Европу и рассматривает ее страны только как торговых партнеров. При этом заявления о некоей угрозе со стороны России, которые распространяются на Западе, служат только для того, чтобы отвлечь европейское население от реальных проблем в их странах, а также чтобы оправдать затраты НАТО милитаризацию и поддержку Украины, отмечал Путин.
Ранее лидеры стран-участников Североатлантического альянса договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Об этом пишет RT.
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