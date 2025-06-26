В ЕС предложили создать армию беспилотников для войны с Россией

Комиссар ЕС Кубилюс: Европа должна создать миллионную армию БПЛА для войны с РФ
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В НАТО заявили о необходимости произвести миллионы дронов
В НАТО заявили о необходимости произвести миллионы дронов Фото:

Европа должна создать армию из миллионов дронов, чтобы противостоять некоей угрозе со стороны России. Об этом заявил комиссар Евросоюза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

«Европа должна быть способна создать армию беспилотников на случай нападения России», — передали слова Андрюса Кубилюса в SkyNews. Он отметил, что у России есть проверенная в боях армия и якобы более пяти миллионов беспилотников, поэтому Европе понадобится еще больше дронов. При этом в материале указывается, что военная разведка НАТО предположила угрозу со стороны России — та якобы может напасть на любую страну Североатлантического альянса в течение пяти лет.

Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Москва никогда не собиралась нападать на Европу и рассматривает ее страны только как торговых партнеров. При этом заявления о некоей угрозе со стороны России, которые распространяются на Западе, служат только для того, чтобы отвлечь европейское население от реальных проблем в их странах, а также чтобы оправдать затраты НАТО милитаризацию и поддержку Украины, отмечал Путин.

Ранее лидеры стран-участников Североатлантического альянса договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Об этом пишет RT.

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Европа должна создать армию из миллионов дронов, чтобы противостоять некоей угрозе со стороны России. Об этом заявил комиссар Евросоюза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. «Европа должна быть способна создать армию беспилотников на случай нападения России», — передали слова Андрюса Кубилюса в SkyNews. Он отметил, что у России есть проверенная в боях армия и якобы более пяти миллионов беспилотников, поэтому Европе понадобится еще больше дронов. При этом в материале указывается, что военная разведка НАТО предположила угрозу со стороны России — та якобы может напасть на любую страну Североатлантического альянса в течение пяти лет. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что Москва никогда не собиралась нападать на Европу и рассматривает ее страны только как торговых партнеров. При этом заявления о некоей угрозе со стороны России, которые распространяются на Западе, служат только для того, чтобы отвлечь европейское население от реальных проблем в их странах, а также чтобы оправдать затраты НАТО милитаризацию и поддержку Украины, отмечал Путин. Ранее лидеры стран-участников Североатлантического альянса договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Об этом пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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