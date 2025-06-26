Самый хайповый губернатор страны Филимонов затеял новый передел заксобрания

В Вологодской области начались новые громкие кадровые перестановки. Глава региона Георгий Филимонов, известный на всю страну борьбой с миллиардером Алексеем Мордашовым, меняет спикера заксобрания — уже второй раз за год. Действующего председателя Жестянникова Филимонов сделал своим первым замом, о чем стало известно на заседании правительства региона.
«Сергей Геннадьевич Жестянников займет должность первого заместителя губернатора Вологодской области», — сказал Филимонов во время заседания правительства. Жестяников уже работал в правительстве Вологодской области, однако в июне 2024 года был избран спикером облдумы. Экс-председатель, ранее работавший на руководящих должностях в «Северстали» Мордашова, был смещен с поста.
Новым председателем станет лидер фракции ЕР в заксобрании Роман Заварин, работающий в думе уже третий созыв. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к правительству региона.
Роман Заварин сообщил нам, что вопрос о его назначении будет приниматься фракцией ЕР. «Все важные решения у нас принимаются на фракции. Подобного мы не принимали», — отметил депутат и добавил, что слышал про эти обсуждения.
В июне 2024 года Георгий Филимонов, зачищая органы власти от ставленников «Северстали» Алексея Мордашова, уже менял спикера облдумы. Выходца из предприятия Андрея Луценко сменил замгубернатора Сергей Жестянников.
На фоне сегодняшних перестановок Андрей Луценко покинул заксобрание по собственному желанию. Инсайдер сообщает, что депутат не видит для себя перспектив в вологодской политике и переходит на статусную должность в «Северсталь».
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