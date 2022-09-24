ТАСС: вхождение освобожденных территорий после референдумов начнется 30 сентября

24 сентября 2022 в 22:13 Размер текста - 17 +

В Донбассе проходит референдум о вхождении в состав РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Процедура вхождения освобожденных территорий Украины и Донбасса может пройти 30 сентября. Об этом рассказал источник в Госдуме. «Процедура вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября», — приводит ТАСС слова источника в Госдуме. По его словам, законопроекты о вхождении этих регионов в состав РФ могут внести в Госдуму 28 сентября.

Процедура вхождения освобожденных территорий Украины и Донбасса может пройти 30 сентября. Об этом рассказал источник в Госдуме. «Процедура вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября», — приводит ТАСС слова источника в Госдуме. По его словам, законопроекты о вхождении этих регионов в состав РФ могут внести в Госдуму 28 сентября.