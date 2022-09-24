ТАСС: вхождение освобожденных территорий после референдумов начнется 30 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Референдум в Донецке. Донецк, референдум
В Донбассе проходит референдум о вхождении в состав РФ Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Процедура вхождения освобожденных территорий Украины и Донбасса может пройти 30 сентября. Об этом рассказал источник в Госдуме.

«Процедура вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября», — приводит ТАСС слова источника в Госдуме. По его словам, законопроекты о вхождении этих регионов в состав РФ могут внести в Госдуму 28 сентября.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Процедура вхождения освобожденных территорий Украины и Донбасса может пройти 30 сентября. Об этом рассказал источник в Госдуме. «Процедура вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться 30 сентября», — приводит ТАСС слова источника в Госдуме. По его словам, законопроекты о вхождении этих регионов в состав РФ могут внести в Госдуму 28 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...