В Пензе отменили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Об отмене уголовного дела сообщил правозащитник Фото:
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Мобилизация в России

Прокуратура Пензенской области отменила постановление о возбуждении первого уголовного дела за уклонение от частичной мобилизации. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков.

«Прокуратура Пензенской области признала решение о возбуждении уголовного дела незаконным. Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию причиненного 48-часовым задержанием», — написал Чиков в Telegram.

Первое уголовное дело за уклонение от военной службы в ходе частичной мобилизации было возбуждено против жителя Пензенской области в начале октября. Сообщалось, что мужчина отказался расписываться в повестке, врученной военкоматом, после чего был задержан сотрудниками ОМОНа.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По его словам, этот шаг был необходим для защиты суверенитета и целостности страны.

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Прокуратура Пензенской области отменила постановление о возбуждении первого уголовного дела за уклонение от частичной мобилизации. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков. «Прокуратура Пензенской области признала решение о возбуждении уголовного дела незаконным. Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию причиненного 48-часовым задержанием», — написал Чиков в Telegram. Первое уголовное дело за уклонение от военной службы в ходе частичной мобилизации было возбуждено против жителя Пензенской области в начале октября. Сообщалось, что мужчина отказался расписываться в повестке, врученной военкоматом, после чего был задержан сотрудниками ОМОНа. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. По его словам, этот шаг был необходим для защиты суверенитета и целостности страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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