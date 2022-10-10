Зеленский назвал число погибших в результате ударов по Украине Зеленский: во время массированных ударов по Украине погибли 12 человек 11 октября 2022 в 00:14 Размер текста - 17 + Зеленский рассказал о потерях Украины в результате ударов ВС РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине 12 человек погибли и более 80 пострадали в результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по объектам украинской инфраструктуры. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «12 людей погибли сегодня в результате атаки. Более 80 — ранены или травмированы», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. 10 октября армия России нанесла множество ударов по инфраструктуре Украины, в том числе Киева. В сообщении Минобороны говорится, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины. Это стало ответом на взрыв, произошедший на Крымском мосту, заявляли в Совфеде. Зеленский после начала ракетных обстрелов Украины объявил о воздушной тревоге на всей территории страны. Сам он был экстренно эвакуирован в секретный бункер. 12 человек погибли и более 80 пострадали в результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по объектам украинской инфраструктуры. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «12 людей погибли сегодня в результате атаки. Более 80 — ранены или травмированы», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. 10 октября армия России нанесла множество ударов по инфраструктуре Украины, в том числе Киева. В сообщении Минобороны говорится, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины. Это стало ответом на взрыв, произошедший на Крымском мосту, заявляли в Совфеде. Зеленский после начала ракетных обстрелов Украины объявил о воздушной тревоге на всей территории страны. Сам он был экстренно эвакуирован в секретный бункер. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям