10 октября 2022

Зеленский назвал число погибших в результате ударов по Украине

Зеленский: во время массированных ударов по Украине погибли 12 человек
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский рассказал о потерях Украины в результате ударов ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

12 человек погибли и более 80 пострадали в результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по объектам украинской инфраструктуры. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«12 людей погибли сегодня в результате атаки. Более 80 — ранены или травмированы», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.

10 октября армия России нанесла множество ударов по инфраструктуре Украины, в том числе Киева. В сообщении Минобороны говорится, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины. Это стало ответом на взрыв, произошедший на Крымском мосту, заявляли в Совфеде. Зеленский после начала ракетных обстрелов Украины объявил о воздушной тревоге на всей территории страны. Сам он был экстренно эвакуирован в секретный бункер.

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12 человек погибли и более 80 пострадали в результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по объектам украинской инфраструктуры. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «12 людей погибли сегодня в результате атаки. Более 80 — ранены или травмированы», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. 10 октября армия России нанесла множество ударов по инфраструктуре Украины, в том числе Киева. В сообщении Минобороны говорится, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины. Это стало ответом на взрыв, произошедший на Крымском мосту, заявляли в Совфеде. Зеленский после начала ракетных обстрелов Украины объявил о воздушной тревоге на всей территории страны. Сам он был экстренно эвакуирован в секретный бункер.
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