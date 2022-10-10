Зеленский назвал число погибших в результате ударов по Украине

12 человек погибли и более 80 пострадали в результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по объектам украинской инфраструктуры. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«12 людей погибли сегодня в результате атаки. Более 80 — ранены или травмированы», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале.
10 октября армия России нанесла множество ударов по инфраструктуре Украины, в том числе Киева. В сообщении Минобороны говорится, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины. Это стало ответом на взрыв, произошедший на Крымском мосту, заявляли в Совфеде. Зеленский после начала ракетных обстрелов Украины объявил о воздушной тревоге на всей территории страны. Сам он был экстренно эвакуирован в секретный бункер.
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12 человек погибли и более 80 пострадали в результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по объектам украинской инфраструктуры. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «12 людей погибли сегодня в результате атаки. Более 80 — ранены или травмированы», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. 10 октября армия России нанесла множество ударов по инфраструктуре Украины, в том числе Киева. В сообщении Минобороны говорится, что целью ВС РФ были системы военного управления, связи и энергетики Украины. Это стало ответом на взрыв, произошедший на Крымском мосту, заявляли в Совфеде. Зеленский после начала ракетных обстрелов Украины объявил о воздушной тревоге на всей территории страны. Сам он был экстренно эвакуирован в секретный бункер.