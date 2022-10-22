Экс-депутат Рады обвинил Киев в «разворовывании» крупнейшего завода в Запорожье

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что украинские власти пытаются «разворовать» предприятие «Мотор сич» в Запорожье, поэтому нашли способ задержать директора завода. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Под видом борьбы с российской агентурой идет разворовывание и продажа предприятий и имущества», — написал Кива в своем telegram-канале. Так он прокомментировал задержание директора предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева в Запорожье, подозреваемого в госизмене.
«Мотор сич» — предприятие, занимающееся производством, ремонтом авиационных газотурбинных двигателей для самолетов. Ранее сообщалось, что ВКС России были поражены производственные цеха на территории завода.
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Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что украинские власти пытаются «разворовать» предприятие «Мотор сич» в Запорожье, поэтому нашли способ задержать директора завода. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Под видом борьбы с российской агентурой идет разворовывание и продажа предприятий и имущества», — написал Кива в своем telegram-канале. Так он прокомментировал задержание директора предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева в Запорожье, подозреваемого в госизмене. «Мотор сич» — предприятие, занимающееся производством, ремонтом авиационных газотурбинных двигателей для самолетов. Ранее сообщалось, что ВКС России были поражены производственные цеха на территории завода.