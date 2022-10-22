22 октября 2022

Экс-депутат Рады обвинил Киев в «разворовывании» крупнейшего завода в Запорожье

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Кива прокомментировал задержание директора завода «Мотор сич» в Запорожье Фото:

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что украинские власти пытаются «разворовать» предприятие «Мотор сич» в Запорожье, поэтому нашли способ задержать директора завода. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Под видом борьбы с российской агентурой идет разворовывание и продажа предприятий и имущества», — написал Кива в своем telegram-канале. Так он прокомментировал задержание директора предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева в Запорожье, подозреваемого в госизмене.

«Мотор сич» — предприятие, занимающееся производством, ремонтом авиационных газотурбинных двигателей для самолетов. Ранее сообщалось, что ВКС России были поражены производственные цеха на территории завода.

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Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что украинские власти пытаются «разворовать» предприятие «Мотор сич» в Запорожье, поэтому нашли способ задержать директора завода. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Под видом борьбы с российской агентурой идет разворовывание и продажа предприятий и имущества», — написал Кива в своем telegram-канале. Так он прокомментировал задержание директора предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева в Запорожье, подозреваемого в госизмене. «Мотор сич» — предприятие, занимающееся производством, ремонтом авиационных газотурбинных двигателей для самолетов. Ранее сообщалось, что ВКС России были поражены производственные цеха на территории завода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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