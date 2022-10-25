В США раскритиковали Зеленского из-за его претензий к Израилю

NR: Зеленский рискует потерять поддержку Запада из-за Израиля

26 октября 2022 в 06:33 Размер текста - 17 +

В США указали на ошибку Зеленского, грозящую лишить его поддержки Запада Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зелеснкий рискует остаться без поддержки Запада из-за его высказанных претензий в адрес Израиля. Такое мнение высказал обозреватель National Review Бобби Миллер. «[Президент Украины Владимир] Зеленский не делает себе никаких одолжений, когда выдвигает такого рода гиперболические обвинения. Они подпитывают опасения союзников по поводу увеличения их поддержки Украины. Забегая вперед, неделикатный лидер может захотеть попробовать новую тактику при обхаживании потенциальных партнеров», — считает обозреватель Миллер. По словам Миллера, такое «грубое поведение» со стороны Зеленского еще раз подчеркивает доводы его критиков. По его мнению, Киев растрачивает доверие своих союзников. Ранее стало известно, что Израиль не готов поставлять Украине вооружение. После этого Зеленский пожаловался Западу, что не получил «ни цента». Военная помощь Украине оказывается многими странами Североатлантического альянса. Недавно министерство иностранных дел и минобороны Германии потребовали выделить на помощь Украине в 2023 году 2,2 миллиарда вместо запланированных 697 миллионов евро.

Президент Украины Владимир Зелеснкий рискует остаться без поддержки Запада из-за его высказанных претензий в адрес Израиля. Такое мнение высказал обозреватель National Review Бобби Миллер. «[Президент Украины Владимир] Зеленский не делает себе никаких одолжений, когда выдвигает такого рода гиперболические обвинения. Они подпитывают опасения союзников по поводу увеличения их поддержки Украины. Забегая вперед, неделикатный лидер может захотеть попробовать новую тактику при обхаживании потенциальных партнеров», — считает обозреватель Миллер. По словам Миллера, такое «грубое поведение» со стороны Зеленского еще раз подчеркивает доводы его критиков. По его мнению, Киев растрачивает доверие своих союзников. Ранее стало известно, что Израиль не готов поставлять Украине вооружение. После этого Зеленский пожаловался Западу, что не получил «ни цента». Военная помощь Украине оказывается многими странами Североатлантического альянса. Недавно министерство иностранных дел и минобороны Германии потребовали выделить на помощь Украине в 2023 году 2,2 миллиарда вместо запланированных 697 миллионов евро.