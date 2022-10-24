Израиль отказал Украине в поставках оружия

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, военная помощь украине
Израиль, в отличие от других стран, отказался помогать Украине техникой и оружием Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Израиль не готов поставлять Украине вооружение. Об этом заявил министры обороны Израиля Бени Ганц в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

По словам Ганца, Израилю в вопросе поставок оружия Украине мешают «оперативные ограничения». «Поэтому Израиль не будет поставлять системы вооружений Украине», — говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Израиля.

В то же время Ганц заявил, что Израиль поддерживает народ Украины и готов поставлять гуманитарную помощь и защитное оснащение. Также Израиль поможет Украине в разработке гражданской системы раннего оповещения на случай воздушных атак, пишет Times of Israel.

На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция, объявленная президентом России Владимиром Путиным. Ее основными целями заявлены защита мирного населения Донбасса и демилитаризация и денацификация Украины. Об оккупации территорий соседнего государства речи не идет, заявлял президент РФ Владимир Путин. Военная помощь Украине оказывается практически всеми странами НАТО. Ранее министерство иностранных дел и минобороны ФРГ потребовали выделить на помощь Украине в 2023 году 2,2 миллиарда вместо запланированных 697 миллионов евро.

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Израиль не готов поставлять Украине вооружение. Об этом заявил министры обороны Израиля Бени Ганц в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. По словам Ганца, Израилю в вопросе поставок оружия Украине мешают «оперативные ограничения». «Поэтому Израиль не будет поставлять системы вооружений Украине», — говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Израиля. В то же время Ганц заявил, что Израиль поддерживает народ Украины и готов поставлять гуманитарную помощь и защитное оснащение. Также Израиль поможет Украине в разработке гражданской системы раннего оповещения на случай воздушных атак, пишет Times of Israel. На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция, объявленная президентом России Владимиром Путиным. Ее основными целями заявлены защита мирного населения Донбасса и демилитаризация и денацификация Украины. Об оккупации территорий соседнего государства речи не идет, заявлял президент РФ Владимир Путин. Военная помощь Украине оказывается практически всеми странами НАТО. Ранее министерство иностранных дел и минобороны ФРГ потребовали выделить на помощь Украине в 2023 году 2,2 миллиарда вместо запланированных 697 миллионов евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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