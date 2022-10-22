МИД и Минобороны ФРГ потребовали выделить Украине в три раза больше денег, чем планируется

22 октября 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

В Германии хотят увеличить финансирование Украины с 697 млн до 2,2 млрд евро Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство иностранных дел и Минобороны требуют от Министерства финансов ФРГ выделить на помощь Украине в 2023 году 2,2 миллиарда вместо запланированных 697 миллионов евро. Об этом говорится в письме глав ведомств, которое имеется в распоряжении Spiegel. «Два министра имеют в виду специальный фонд для военной помощи в размере 2,2 миллиарда евро. Только с этим бюджетом Германия может «конкретно и наглядно взять на себя ответственность, которую ожидают от нас наши международные партнеры», — передает издание. Тем временем в бюджете на 2023 год на эти цели заложено 697 миллионов евро. При этом власти Германии не раз говорили об истощении запасов бундесвера из-за поставок оружия Украине. Председатель Ассоциации вооруженных сил Германии Андре Вюстнер призвал сократить поставки вооружения Украине.

Министерство иностранных дел и Минобороны требуют от Министерства финансов ФРГ выделить на помощь Украине в 2023 году 2,2 миллиарда вместо запланированных 697 миллионов евро. Об этом говорится в письме глав ведомств, которое имеется в распоряжении Spiegel. «Два министра имеют в виду специальный фонд для военной помощи в размере 2,2 миллиарда евро. Только с этим бюджетом Германия может «конкретно и наглядно взять на себя ответственность, которую ожидают от нас наши международные партнеры», — передает издание. Тем временем в бюджете на 2023 год на эти цели заложено 697 миллионов евро. При этом власти Германии не раз говорили об истощении запасов бундесвера из-за поставок оружия Украине. Председатель Ассоциации вооруженных сил Германии Андре Вюстнер призвал сократить поставки вооружения Украине.