Песков: чем ближе американские войска, тем больше опасность для России

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НАТО. Москва, колонна, военная техника, нато, nato, поставка вооружения
По словам Пескова, Россия выстраивает свою безопасность, учитывая возможные угрозы Фото:

Приближение войск США к российским границам создает для страны угрозу. Россия учитывает все возможные риски и выстраивает соответствующую оборону. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Чем ближе американские войска к российским границам, тем больше опасность для нас. Мы выстраиваем нашу безопасность с учетом возможных угроз», — ответил Песков на вопрос URA.RU о том, насколько велика опасность для России со стороны американских войск в Румынии. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что подобное размещение американских солдат не приводит к укреплению предсказуемости и стабильности в регионе.

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Приближение войск США к российским границам создает для страны угрозу. Россия учитывает все возможные риски и выстраивает соответствующую оборону. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Чем ближе американские войска к российским границам, тем больше опасность для нас. Мы выстраиваем нашу безопасность с учетом возможных угроз», — ответил Песков на вопрос URA.RU о том, насколько велика опасность для России со стороны американских войск в Румынии. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что подобное размещение американских солдат не приводит к укреплению предсказуемости и стабильности в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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