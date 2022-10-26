Песков: чем ближе американские войска, тем больше опасность для России

26 октября 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, Россия выстраивает свою безопасность, учитывая возможные угрозы Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie Приближение войск США к российским границам создает для страны угрозу. Россия учитывает все возможные риски и выстраивает соответствующую оборону. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Чем ближе американские войска к российским границам, тем больше опасность для нас. Мы выстраиваем нашу безопасность с учетом возможных угроз», — ответил Песков на вопрос URA.RU о том, насколько велика опасность для России со стороны американских войск в Румынии. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что подобное размещение американских солдат не приводит к укреплению предсказуемости и стабильности в регионе.

Приближение войск США к российским границам создает для страны угрозу. Россия учитывает все возможные риски и выстраивает соответствующую оборону. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Чем ближе американские войска к российским границам, тем больше опасность для нас. Мы выстраиваем нашу безопасность с учетом возможных угроз», — ответил Песков на вопрос URA.RU о том, насколько велика опасность для России со стороны американских войск в Румынии. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что подобное размещение американских солдат не приводит к укреплению предсказуемости и стабильности в регионе.