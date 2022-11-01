В США призвали Украину отказаться от Крыма и Донбасса

Foreign Affairs: Киеву придется отказаться от части территорий ради перемирия с Россией

01 ноября 2022 в 09:12 Размер текста - 17 +

Украине необходимо отказаться от потерянных территорий и перейти к мирным переговорам, заявили в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководство Украины обязано перейти к мирным переговорам по разрешению российско-украинского конфликта во избежании дальнейшего увеличения глобальных экономических издержек, несмотря на то, что это будет стоить потерями территорий Крыма и республик Донбасса. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs. «Политики не должны быть безвозвратно привержены статусу-кво до 24 февраля или даже до 2014 года. Более компактная территория Украины, лишенная Крыма и части Донбасса, где сохранилось некоторое пророссийское население, могла бы быть более стабильной и защищенной», — считает автор материала. Он добавил, что продолжение боевых действий будет только увеличивать риск эскалации, а также усугублять экономические издержки для всего мира и Украины в частности. Поэтому власти США обязаны подтолкнуть украинских властей к началу мирных переговоров. Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией, если ему вместо западного вооружения дадут миллиарды долларов на восстановление страны. Выражается мнение, что конфликт на Украине затягивается из-за того, что США убедили украинских властей в возможности победы над Россией на поле боя, передает RT.

Руководство Украины обязано перейти к мирным переговорам по разрешению российско-украинского конфликта во избежании дальнейшего увеличения глобальных экономических издержек, несмотря на то, что это будет стоить потерями территорий Крыма и республик Донбасса. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs. «Политики не должны быть безвозвратно привержены статусу-кво до 24 февраля или даже до 2014 года. Более компактная территория Украины, лишенная Крыма и части Донбасса, где сохранилось некоторое пророссийское население, могла бы быть более стабильной и защищенной», — считает автор материала. Он добавил, что продолжение боевых действий будет только увеличивать риск эскалации, а также усугублять экономические издержки для всего мира и Украины в частности. Поэтому власти США обязаны подтолкнуть украинских властей к началу мирных переговоров. Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией, если ему вместо западного вооружения дадут миллиарды долларов на восстановление страны. Выражается мнение, что конфликт на Украине затягивается из-за того, что США убедили украинских властей в возможности победы над Россией на поле боя, передает RT.