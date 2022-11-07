РИА Новости: Украинская артиллерия не справляется без помощи инструкторов НАТО

08 ноября 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

Также военный рассказал о реакции украинской артиллерии на действия армии РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдатам ВСУ для реализации своей артиллерии требуются специальные инструкторы. В случае их отсутствия точность попаданий заметно снижается. Комментарий по этому поводу дал российский военный с позывным «Бонд», который является командиром подразделения, входящего в штурмовой отряд «Крым». «Такое ощущение, что приехал инструктор, ребят потренировал, показал, может быть, даже сам пострелял и уехал на другую территорию обучать… (тогда) есть моменты попадания — мины летят метр-два разница, для минометного обстрела это точность просто космическая. А потом вся неделя — разлет мин при обстреле квадрата — в сто метров. Это практически значит «промазал», — сообщил РИА Новости военный. Он также рассказал, что украинская артиллерия имеет определенную реакцию на активизацию боевых действий армией РФ. «Они если чувствуют, что какая-то опасность с нашей стороны, то калибр орудий, которые стреляют по нам, увеличивается», — дополнил командир подразделения. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее URA.RU сообщало, что артиллерией ВСУ командуют специалисты НАТО. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский. Свою позицию он аргументировал тем, что переобучить личный состав под иностранные системы быстро практически невозможно.

Солдатам ВСУ для реализации своей артиллерии требуются специальные инструкторы. В случае их отсутствия точность попаданий заметно снижается. Комментарий по этому поводу дал российский военный с позывным «Бонд», который является командиром подразделения, входящего в штурмовой отряд «Крым». «Такое ощущение, что приехал инструктор, ребят потренировал, показал, может быть, даже сам пострелял и уехал на другую территорию обучать… (тогда) есть моменты попадания — мины летят метр-два разница, для минометного обстрела это точность просто космическая. А потом вся неделя — разлет мин при обстреле квадрата — в сто метров. Это практически значит «промазал», — сообщил РИА Новости военный. Он также рассказал, что украинская артиллерия имеет определенную реакцию на активизацию боевых действий армией РФ. «Они если чувствуют, что какая-то опасность с нашей стороны, то калибр орудий, которые стреляют по нам, увеличивается», — дополнил командир подразделения. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее URA.RU сообщало, что артиллерией ВСУ командуют специалисты НАТО. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский. Свою позицию он аргументировал тем, что переобучить личный состав под иностранные системы быстро практически невозможно.