Власти США объявили награду за информацию о Пригожине, которого разыскивает ФБР

ФБР объявило вознаграждение за информацию о местонахождении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Давшему наводки о нем предлагают до 250 тысяч долларов.
«Евгений Викторович Пригожин. Заговор с целью обмануть Соединенные штаты. ФБР предлагает вознаграждение в размере до 250 000 долларов за информацию, ведущую к [его] аресту», — говорится на сайте ФБР.
Его подозревают во вмешательстве в выборы США через Агентство интернет-исследований. «Эти действия, как утверждается, были предприняты для охвата значительного числа американцев с целью вмешательства в политическую систему Соединенных Штатов, включая президентские выборы 2016 года», — уточнили в ФБР.
В рамках поиска ФБР прикладывает его фотографию и описание. «Говорит по-русски и имеет связи с Россией, Индонезией и Катаром», — говорится в особых указаниях.
Ордер на арест Пригожина выдал окружной суд США по округу Колумбия. Тогда ему было предъявлено обвинение в заговоре.
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ФБР объявило вознаграждение за информацию о местонахождении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Давшему наводки о нем предлагают до 250 тысяч долларов. «Евгений Викторович Пригожин. Заговор с целью обмануть Соединенные штаты. ФБР предлагает вознаграждение в размере до 250 000 долларов за информацию, ведущую к [его] аресту», — говорится на сайте ФБР. Его подозревают во вмешательстве в выборы США через Агентство интернет-исследований. «Эти действия, как утверждается, были предприняты для охвата значительного числа американцев с целью вмешательства в политическую систему Соединенных Штатов, включая президентские выборы 2016 года», — уточнили в ФБР. В рамках поиска ФБР прикладывает его фотографию и описание. «Говорит по-русски и имеет связи с Россией, Индонезией и Катаром», — говорится в особых указаниях. Ордер на арест Пригожина выдал окружной суд США по округу Колумбия. Тогда ему было предъявлено обвинение в заговоре.