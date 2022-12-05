Военкор Коц: украинский беспилотник пролетел 650 километров над РФ

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, беспилотник
Беспилотник пролетел до аэропорта в Саратовской области 650 километров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удар по аэродрому «Энгельс» Саратовской области был нанесен советским БПЛА Ту-141 «Стриж», который преодолел почти 650 километров над территорией России. Об этом сообщил военный корреспондент«Комсомолки» Александр Коц.

«По моим данным, как минимум удар по аэродрому в Энгельсе был нанесен советским БПЛА Ту-141 „Стриж“. То есть он беспрепятственно преодолел почти 650 км над территорией Российской Федерации», — написал Коц в своем telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что трое российских военных погибли при атаке ВСУ на российские военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. Четверо пострадали. Украинские БПЛА советского производства, как отметили в ведомстве, были перехвачены средствами ПВО.

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Удар по аэродрому «Энгельс» Саратовской области был нанесен советским БПЛА Ту-141 «Стриж», который преодолел почти 650 километров над территорией России. Об этом сообщил военный корреспондент«Комсомолки» Александр Коц. «По моим данным, как минимум удар по аэродрому в Энгельсе был нанесен советским БПЛА Ту-141 „Стриж“. То есть он беспрепятственно преодолел почти 650 км над территорией Российской Федерации», — написал Коц в своем telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что трое российских военных погибли при атаке ВСУ на российские военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. Четверо пострадали. Украинские БПЛА советского производства, как отметили в ведомстве, были перехвачены средствами ПВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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