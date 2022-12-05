Военкор Коц: украинский беспилотник пролетел 650 километров над РФ

Беспилотник пролетел до аэропорта в Саратовской области 650 километров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Удар по аэродрому «Энгельс» Саратовской области был нанесен советским БПЛА Ту-141 «Стриж», который преодолел почти 650 километров над территорией России. Об этом сообщил военный корреспондент«Комсомолки» Александр Коц.
«По моим данным, как минимум удар по аэродрому в Энгельсе был нанесен советским БПЛА Ту-141 „Стриж“. То есть он беспрепятственно преодолел почти 650 км над территорией Российской Федерации», — написал Коц в своем
Ранее Минобороны РФ сообщило, что трое российских военных погибли при атаке ВСУ на российские военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. Четверо пострадали. Украинские БПЛА советского производства, как отметили в ведомстве, были перехвачены средствами ПВО.