Военкор Коц: украинский беспилотник пролетел 650 километров над РФ 05 декабря 2022 в 22:30 Размер текста - 17 + Беспилотник пролетел до аэропорта в Саратовской области 650 километров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Удар по аэродрому «Энгельс» Саратовской области был нанесен советским БПЛА Ту-141 «Стриж», который преодолел почти 650 километров над территорией России. Об этом сообщил военный корреспондент«Комсомолки» Александр Коц. «По моим данным, как минимум удар по аэродрому в Энгельсе был нанесен советским БПЛА Ту-141 „Стриж“. То есть он беспрепятственно преодолел почти 650 км над территорией Российской Федерации», — написал Коц в своем telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что трое российских военных погибли при атаке ВСУ на российские военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. Четверо пострадали. Украинские БПЛА советского производства, как отметили в ведомстве, были перехвачены средствами ПВО. Удар по аэродрому «Энгельс» Саратовской области был нанесен советским БПЛА Ту-141 «Стриж», который преодолел почти 650 километров над территорией России. Об этом сообщил военный корреспондент«Комсомолки» Александр Коц. «По моим данным, как минимум удар по аэродрому в Энгельсе был нанесен советским БПЛА Ту-141 „Стриж“. То есть он беспрепятственно преодолел почти 650 км над территорией Российской Федерации», — написал Коц в своем telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что трое российских военных погибли при атаке ВСУ на российские военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. Четверо пострадали. Украинские БПЛА советского производства, как отметили в ведомстве, были перехвачены средствами ПВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям