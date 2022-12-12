Власти Запорожья назвали взрыв на мосту в Мелитополе терактом

Подрыв моста в Мелитополе расценивается как теракт
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Подрыв моста в пригороде Мелитополя расценивается как теракт. За случившемся стоят украинские спецслужбы. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«За подрывом моста стоят диверсанты режима [президента Украины Владимира] Зеленского. Случившиеся нами расценивается как теракт», — приводит слова Рогова РИА Новости.
Подрыв произошел в селе Константиновка — восточном пригороде Мелитополя. В результате мост выстоял, но дорожное полотно провисло, сообщал корреспондент URA.RU. Рогов заявлял, что диверсанты ВСУ надеялись нарушить поставки продуктов, лекарств и стройматериалов в Запорожскую и Херсонскую области.