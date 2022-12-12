12 декабря 2022

Власти Запорожья назвали взрыв на мосту в Мелитополе терактом

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Подрыв моста в Мелитополе расценивается как теракт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подрыв моста в пригороде Мелитополя расценивается как теракт. За случившемся стоят украинские спецслужбы. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«За подрывом моста стоят диверсанты режима [президента Украины Владимира] Зеленского. Случившиеся нами расценивается как теракт», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Подрыв произошел в селе Константиновка — восточном пригороде Мелитополя. В результате мост выстоял, но дорожное полотно провисло, сообщал корреспондент URA.RU. Рогов заявлял, что диверсанты ВСУ надеялись нарушить поставки продуктов, лекарств и стройматериалов в Запорожскую и Херсонскую области.

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Подрыв моста в пригороде Мелитополя расценивается как теракт. За случившемся стоят украинские спецслужбы. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «За подрывом моста стоят диверсанты режима [президента Украины Владимира] Зеленского. Случившиеся нами расценивается как теракт», — приводит слова Рогова РИА Новости. Подрыв произошел в селе Константиновка — восточном пригороде Мелитополя. В результате мост выстоял, но дорожное полотно провисло, сообщал корреспондент URA.RU. Рогов заявлял, что диверсанты ВСУ надеялись нарушить поставки продуктов, лекарств и стройматериалов в Запорожскую и Херсонскую области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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