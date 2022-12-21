В Кремле ответили, будет ли президент тестировать новый «Москвич»

В Кремле заявили о гордости в связи с производством «Москвича»
Президент России Владимир Путин пока не будет тестировать новый автомобиль «Москвич 3». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока нет планов у президента тестировать „Москвич“. Это безусловно отрадный факт, что в такие сжатые сроки запустят производство. Определенный дефицит машин на рынке есть, такие уверенные шаги, чтобы сократить его до минимума, вызывают определенную гордость», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU.
Ранее Путин тестировал новую Lada Kalina. Новый кроссовер «Москвич 3» начали производить в этом году. Автомобиль будет стоить почти 2 миллиона рублей.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.