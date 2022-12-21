В Кремле ответили, будет ли президент тестировать новый «Москвич»

Кремль: Путин не планирует тестировать новый «Москвич»
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Проезд кортежа президента России Владимира Путина по улицам Екатеринбурга. Екатеринбург , российский флаг, флаг рф, автомобиль, флаг россии, кортеж
В Кремле заявили о гордости в связи с производством «Москвича» Фото:

Президент России Владимир Путин пока не будет тестировать новый автомобиль «Москвич 3». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет планов у президента тестировать „Москвич“. Это безусловно отрадный факт, что в такие сжатые сроки запустят производство. Определенный дефицит машин на рынке есть, такие уверенные шаги, чтобы сократить его до минимума, вызывают определенную гордость», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Ранее Путин тестировал новую Lada Kalina. Новый кроссовер «Москвич 3» начали производить в этом году. Автомобиль будет стоить почти 2 миллиона рублей.

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Президент России Владимир Путин пока не будет тестировать новый автомобиль «Москвич 3». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока нет планов у президента тестировать „Москвич“. Это безусловно отрадный факт, что в такие сжатые сроки запустят производство. Определенный дефицит машин на рынке есть, такие уверенные шаги, чтобы сократить его до минимума, вызывают определенную гордость», — сказал Песков. Информацию передает корреспондент URA.RU. Ранее Путин тестировал новую Lada Kalina. Новый кроссовер «Москвич 3» начали производить в этом году. Автомобиль будет стоить почти 2 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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