Полковник Макгрегор заявил о катастрофических потерях ВСУ под Бахмутом

ВСУ несут катастрофические потери под Бахмутом, заявил Дуглас Макгрегор
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут катастрофические потери под Бахмутом (Артемовск). Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Они пытаются удержать <…> Бахмут. ВСУ терпят там поражение, теряют тысячи военнослужащих в боях», —
Ранее Макгрегор также заявлял, что на самом деле в ходе своей поездки в США президент Украины Владимир Зеленский просил спасти Украину. Экс-советник также говорил, что из-за нехватки украинских бойцов на передовую отправляют подростков.
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