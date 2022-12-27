Полковник Макгрегор заявил о катастрофических потерях ВСУ под Бахмутом

Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ потеряли тысячи солдат под Артемовском
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ВСУ несут катастрофические потери под Бахмутом, заявил Дуглас Макгрегор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут катастрофические потери под Бахмутом (Артемовск). Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Они пытаются удержать <…> Бахмут. ВСУ терпят там поражение, теряют тысячи военнослужащих в боях», — рассказал он в эфире youtube-канала Redacted.

Ранее Макгрегор также заявлял, что на самом деле в ходе своей поездки в США президент Украины Владимир Зеленский просил спасти Украину. Экс-советник также говорил, что из-за нехватки украинских бойцов на передовую отправляют подростков.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут катастрофические потери под Бахмутом (Артемовск). Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Они пытаются удержать <…> Бахмут. ВСУ терпят там поражение, теряют тысячи военнослужащих в боях», — рассказал он в эфире youtube-канала Redacted. Ранее Макгрегор также заявлял, что на самом деле в ходе своей поездки в США президент Украины Владимир Зеленский просил спасти Украину. Экс-советник также говорил, что из-за нехватки украинских бойцов на передовую отправляют подростков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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