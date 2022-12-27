ООН посчитала количество жертв среди мирного населения Украины

С начала конфликта между Россией и Украиной погибли 6884 мирных жителей. Об этом сообщается на официальном сайте Организации Объединенных Наций (ООН).
«С 24 февраля по 26 декабря 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 17 831 жертвы среди гражданского населения в стране: 6884 убитых и 10 947 ранены», — отражено в соответствующем документе.
По данным организации, из 6884 убитых человек — 2719 это мужчины и 1832 женщин. Уточняется, что чаще всего причиной гибели людей становились взрывчатые устройства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что власти Украины могут прекратить страдания людей, выполнив условия России. Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсон. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, это было сделано для того, чтобы потом можно было обвинить в этом Россию. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял также, что Киев прибегает к терактам, заказным убийствам и обстрелу мирных в борьбе с РФ, пишет RT. Также ВСУ готовили провокацию с обстрелом больницы под Харьковом, сообщает «Национальная служба новостей».
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С начала конфликта между Россией и Украиной погибли 6884 мирных жителей. Об этом сообщается на официальном сайте Организации Объединенных Наций (ООН). «С 24 февраля по 26 декабря 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 17 831 жертвы среди гражданского населения в стране: 6884 убитых и 10 947 ранены», — отражено в соответствующем документе. По данным организации, из 6884 убитых человек — 2719 это мужчины и 1832 женщин. Уточняется, что чаще всего причиной гибели людей становились взрывчатые устройства. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что власти Украины могут прекратить страдания людей, выполнив условия России. Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсон. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, это было сделано для того, чтобы потом можно было обвинить в этом Россию. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял также, что Киев прибегает к терактам, заказным убийствам и обстрелу мирных в борьбе с РФ, пишет RT. Также ВСУ готовили провокацию с обстрелом больницы под Харьковом, сообщает «Национальная служба новостей».