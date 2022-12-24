Сальдо обвинил Украину в обстреле подконтрольного ВСУ Херсона

24 декабря 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Обстреляв Херсон, ВСУ хотели обвинить в этом РФ, считает Владимир Сальдо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсон с целью обвинить в этом Россию. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Сегодня [24 декабря] боевики украинских вооруженных формирований совершили террористический обстрел Херсона, в результате которого погибли мирные жители. Это отвратительная провокация с очевидной целью — обвинить Вооруженные силы Российской Федерации», — рассказал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. По словам врио губернатора Херсонской области, ВСУ обстреляли город минометным огнем. «Ответственность за очередное кровавое злодеяние несет политическое руководство Украины, отдающее приказы обстреливать жилые кварталы», — добавил Владимир Сальдо. Ранее URA.RU передавало слова президента России Владимира Путина, что РФ не собирается устраивать никаких провокаций, развертывание стратегических сил служат для обеспечения безопасности страны. Также агентство рассказывало, что украинцы обстреливают Херсон, чтобы скрыть следы гуманитарной катастрофы в городе, которую они же и спровоцировали. Специальная операция началась 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсон с целью обвинить в этом Россию. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Сегодня [24 декабря] боевики украинских вооруженных формирований совершили террористический обстрел Херсона, в результате которого погибли мирные жители. Это отвратительная провокация с очевидной целью — обвинить Вооруженные силы Российской Федерации», — рассказал Владимир Сальдо в своем telegram-канале. По словам врио губернатора Херсонской области, ВСУ обстреляли город минометным огнем. «Ответственность за очередное кровавое злодеяние несет политическое руководство Украины, отдающее приказы обстреливать жилые кварталы», — добавил Владимир Сальдо. Ранее URA.RU передавало слова президента России Владимира Путина, что РФ не собирается устраивать никаких провокаций, развертывание стратегических сил служат для обеспечения безопасности страны. Также агентство рассказывало, что украинцы обстреливают Херсон, чтобы скрыть следы гуманитарной катастрофы в городе, которую они же и спровоцировали. Специальная операция началась 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.