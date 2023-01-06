Глава Пентагона решил поощрять тех, кто оказывает Украине военную помощь

07 января 2023 в 05:06 Размер текста - 17 +

В США пообещали поощрять страны НАТО за оказание помощи Киеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал поощрять тех, кто оказывает Украине военную помощь. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Госсекретарь Остин подтвердил свою приверженность поощрению стран НАТО и партнеров к тому, чтобы они делали дополнительные пожертвования в виде систем противовоздушной обороны, боевых машин и других критически важных средств для поддержки Украины», — говорится на официальном сайте Пентагона. Такую информацию Райдер сообщил по итогам телефонного разговора между министрами обороны США и Украины. Ранее стало известно, что Белый дом выделил Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов, передает RT. Президент Украины Владимир Зеленский обрадовался очередному пакету военной помощи в который войдут автомобили Bradley. Он поблагодарил власти США за такой, по его словам, «шикарный новогодний подарок».

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал поощрять тех, кто оказывает Украине военную помощь. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Госсекретарь Остин подтвердил свою приверженность поощрению стран НАТО и партнеров к тому, чтобы они делали дополнительные пожертвования в виде систем противовоздушной обороны, боевых машин и других критически важных средств для поддержки Украины», — говорится на официальном сайте Пентагона. Такую информацию Райдер сообщил по итогам телефонного разговора между министрами обороны США и Украины. Ранее стало известно, что Белый дом выделил Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов, передает RT. Президент Украины Владимир Зеленский обрадовался очередному пакету военной помощи в который войдут автомобили Bradley. Он поблагодарил власти США за такой, по его словам, «шикарный новогодний подарок».