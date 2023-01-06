Глава Пентагона решил поощрять тех, кто оказывает Украине военную помощь

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал поощрять тех, кто оказывает Украине военную помощь. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Госсекретарь Остин подтвердил свою приверженность поощрению стран НАТО и партнеров к тому, чтобы они делали дополнительные пожертвования в виде систем противовоздушной обороны, боевых машин и других критически важных средств для поддержки Украины», — говорится на официальном сайте Пентагона. Такую информацию Райдер сообщил по итогам телефонного разговора между министрами обороны США и Украины.
Ранее стало известно, что Белый дом выделил Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов, передает RT. Президент Украины Владимир Зеленский обрадовался очередному пакету военной помощи в который войдут автомобили Bradley. Он поблагодарил власти США за такой, по его словам, «шикарный новогодний подарок».
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Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал поощрять тех, кто оказывает Украине военную помощь. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Госсекретарь Остин подтвердил свою приверженность поощрению стран НАТО и партнеров к тому, чтобы они делали дополнительные пожертвования в виде систем противовоздушной обороны, боевых машин и других критически важных средств для поддержки Украины», — говорится на официальном сайте Пентагона. Такую информацию Райдер сообщил по итогам телефонного разговора между министрами обороны США и Украины. Ранее стало известно, что Белый дом выделил Украине новый пакет военной помощи на 3 млрд долларов, передает RT. Президент Украины Владимир Зеленский обрадовался очередному пакету военной помощи в который войдут автомобили Bradley. Он поблагодарил власти США за такой, по его словам, «шикарный новогодний подарок».