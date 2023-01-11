The Hill назвало взятие Соледара «большой победой» России

Взятие Соледара является большим достижением армии России, сообщает The Hill
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Взятие армией России города Соледар является «большой победой» для РФ с августа. Об этом сообщает издание The Hill.
«Российские войска почти полностью взяли под контроль Соледар, небольшой шахтерский городок на востоке Украины, что стало для Москвы „большой победой“ с августа», — говорится в материале.
В январе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии города Соледар. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов добавил, что сейчас в городе идет зачистка от остатков украинских сил. Его слова приводит RT. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина.
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