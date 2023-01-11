The Hill назвало взятие Соледара «большой победой» России

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, танк, волноваха, z войска
Взятие Соледара является большим достижением армии России, сообщает The Hill Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Взятие армией России города Соледар является «большой победой» для РФ с августа. Об этом сообщает издание The Hill.

«Российские войска почти полностью взяли под контроль Соледар, небольшой шахтерский городок на востоке Украины, что стало для Москвы „большой победой“ с августа», — говорится в материале.

В январе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии города Соледар. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов добавил, что сейчас в городе идет зачистка от остатков украинских сил. Его слова приводит RT. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина.

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Взятие армией России города Соледар является «большой победой» для РФ с августа. Об этом сообщает издание The Hill. «Российские войска почти полностью взяли под контроль Соледар, небольшой шахтерский городок на востоке Украины, что стало для Москвы „большой победой“ с августа», — говорится в материале. В январе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии города Соледар. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов добавил, что сейчас в городе идет зачистка от остатков украинских сил. Его слова приводит RT. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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