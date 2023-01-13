В ВСУ заявили о помощи бобров в борьбе с российской армией

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Бобр на Городском пруду. Екатеринбург, бобер, фауна, бобр, дикое животное, млекопитающее, отряд грызуны
Бобры помогают Украине вопреки действиям России, заявил Сергей Хоминский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украине поможет местная популяция бобров в противостоянии с армией России. Об этом заявил пресс-секретарь украинского подразделения Сергей Хоминский.

«Когда они строят свои плотины, обычно люди разрушают их, но в этом году они этого не сделали из-за спецоперации. Поэтому теперь везде есть вода», — заявил Сергей Хоминский. Его слова приводит телеканал Sky News.

Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. 11 января Минобороны РФ заявило о блокировке Соледара с севера и с юга. Врио главы ДНР Дениса Пушилина озвучил потери, которые ВСУ понесли в Соледаре. По его словам, украинская армия потеряла не менее пяти бригад, сообщает телеканал «Царьград».

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Украине поможет местная популяция бобров в противостоянии с армией России. Об этом заявил пресс-секретарь украинского подразделения Сергей Хоминский. «Когда они строят свои плотины, обычно люди разрушают их, но в этом году они этого не сделали из-за спецоперации. Поэтому теперь везде есть вода», — заявил Сергей Хоминский. Его слова приводит телеканал Sky News. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. 11 января Минобороны РФ заявило о блокировке Соледара с севера и с юга. Врио главы ДНР Дениса Пушилина озвучил потери, которые ВСУ понесли в Соледаре. По его словам, украинская армия потеряла не менее пяти бригад, сообщает телеканал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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