В ВСУ заявили о помощи бобров в борьбе с российской армией

13 января 2023 в 09:20 Размер текста - 17 +

Бобры помогают Украине вопреки действиям России, заявил Сергей Хоминский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине поможет местная популяция бобров в противостоянии с армией России. Об этом заявил пресс-секретарь украинского подразделения Сергей Хоминский. «Когда они строят свои плотины, обычно люди разрушают их, но в этом году они этого не сделали из-за спецоперации. Поэтому теперь везде есть вода», — заявил Сергей Хоминский. Его слова приводит телеканал Sky News . Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. 11 января Минобороны РФ заявило о блокировке Соледара с севера и с юга. Врио главы ДНР Дениса Пушилина озвучил потери, которые ВСУ понесли в Соледаре. По его словам, украинская армия потеряла не менее пяти бригад, сообщает телеканал «Царьград».

Украине поможет местная популяция бобров в противостоянии с армией России. Об этом заявил пресс-секретарь украинского подразделения Сергей Хоминский. «Когда они строят свои плотины, обычно люди разрушают их, но в этом году они этого не сделали из-за спецоперации. Поэтому теперь везде есть вода», — заявил Сергей Хоминский. Его слова приводит телеканал Sky News. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. 11 января Минобороны РФ заявило о блокировке Соледара с севера и с юга. Врио главы ДНР Дениса Пушилина озвучил потери, которые ВСУ понесли в Соледаре. По его словам, украинская армия потеряла не менее пяти бригад, сообщает телеканал «Царьград».