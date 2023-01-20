В Греции разразился скандал из-за трибунала над Путиным

Proto Thema: четверо депутатов в Греции не поддержали идею трибунала над Путиным
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Четверо греческих депутатов не поддержали создание трибунала над Владимиром Путиным, написали в Proto Thema Фото:
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В правительстве Греции развернулся скандал, из-за того, что четыре депутата от оппозиционной партии СИРИЗА не проголосовали в пользу создания трибунала президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом написали в Proto Thema.

Правящая греческая партия «Новая демократия» потребовала объяснений от лидера оппозиционной коалиции левых СИРИЗА Алексиса Ципраса, того, почему его однопартийцы не поддержали идею создания трибунала над российским руководством. Об этом написали в Protothema. «Среди исключений из подавляющего большинства и четверо депутатов Европарламента от СИРИЗА: Димитрис Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Елена Кундура и Алексис Георгулис, которые воздержались», — написали в материале.

Ранее Европарламентом была поддержана инициатива создания трибунала над руководством РФ за военные действия на Украине. В ЕП намерены совершить проверку на наличие военных преступлений, которые якобы совершили Президент РФ Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко.

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В правительстве Греции развернулся скандал, из-за того, что четыре депутата от оппозиционной партии СИРИЗА не проголосовали в пользу создания трибунала президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом написали в Proto Thema. Правящая греческая партия «Новая демократия» потребовала объяснений от лидера оппозиционной коалиции левых СИРИЗА Алексиса Ципраса, того, почему его однопартийцы не поддержали идею создания трибунала над российским руководством. Об этом написали в Protothema. «Среди исключений из подавляющего большинства и четверо депутатов Европарламента от СИРИЗА: Димитрис Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Елена Кундура и Алексис Георгулис, которые воздержались», — написали в материале. Ранее Европарламентом была поддержана инициатива создания трибунала над руководством РФ за военные действия на Украине. В ЕП намерены совершить проверку на наличие военных преступлений, которые якобы совершили Президент РФ Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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