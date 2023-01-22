Зеленский оценил реальную боеспособность России

Зеленский: поставки западных танков не помогут Украине противостоять РФ

23 января 2023 в 04:10 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что у РФ тысячи танков Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западная военная помощь Украине не решит проблему на фронте, так как у России намного больше тяжелой техники. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «У России тысячи танков. Ни одна страна своим решением, что они дают 10, 20, 50 танков [Украине] не решит проблему», — сказал Зеленский в интервью ARD. По его словам, поставки Киеву западных танков не способны кардинально изменить ситуацию на фронте, так как «у России их все равно намного больше», заявил украинский лидер. По его словам, позиция властей Германии по поводу передачи танков — некорректная. «Так нельзя: я дам столько же, сколько и ты. Это не игра на опережение», — отметил Зеленский. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что и далее будут поддерживать Украину, передает МК.ru. При этом он не дал однозначного ответа о готовности предоставить Киеву танки Leopard, по просьбе Украины. Позже немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщало, что Шольц может согласиться поставить украинской стороне тяжелую технику, если США передадут Киеву свои танки. Из-за этого между странами возникли разногласия. В МИД ФРГ заявили, что страна не против, если третьи страны поставят Киеву танки Leopard, передает RT.

Западная военная помощь Украине не решит проблему на фронте, так как у России намного больше тяжелой техники. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «У России тысячи танков. Ни одна страна своим решением, что они дают 10, 20, 50 танков [Украине] не решит проблему», — сказал Зеленский в интервью ARD. По его словам, поставки Киеву западных танков не способны кардинально изменить ситуацию на фронте, так как «у России их все равно намного больше», заявил украинский лидер. По его словам, позиция властей Германии по поводу передачи танков — некорректная. «Так нельзя: я дам столько же, сколько и ты. Это не игра на опережение», — отметил Зеленский. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что и далее будут поддерживать Украину, передает МК.ru. При этом он не дал однозначного ответа о готовности предоставить Киеву танки Leopard, по просьбе Украины. Позже немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщало, что Шольц может согласиться поставить украинской стороне тяжелую технику, если США передадут Киеву свои танки. Из-за этого между странами возникли разногласия. В МИД ФРГ заявили, что страна не против, если третьи страны поставят Киеву танки Leopard, передает RT.