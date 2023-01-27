Белый дом: у США есть планы на годовщину СВО

В США намерены отреагировать на годовщину проведения спецоперации на Украине, подготовка ведется полным ходом. Об этом замысле заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идет полным ходом как здесь, в Белом доме, так и в других ведомствах», — сказала Карин Жан-Пьер на брифинге, транслируемом в соцсети Twitter сославшись на секретность. По ее словам, подготовка ведется полным ходом.
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала СВО запланировал выступить на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает британское издание The Independent. В Киеве испугались «полномасштабного наступления» РФ в годовщину начала СВО. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в офисе Зеленского прорабатывают план мирного договора с РФ. По данным издания, его раскроют ближе к 24 февраля 2023 года — годовщине начала СВО.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главными целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
В США намерены отреагировать на годовщину проведения спецоперации на Украине, подготовка ведется полным ходом. Об этом замысле заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идет полным ходом как здесь, в Белом доме, так и в других ведомствах», — сказала Карин Жан-Пьер на брифинге, транслируемом в соцсети Twitter сославшись на секретность. По ее словам, подготовка ведется полным ходом. Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала СВО запланировал выступить на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает британское издание The Independent. В Киеве испугались «полномасштабного наступления» РФ в годовщину начала СВО. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в офисе Зеленского прорабатывают план мирного договора с РФ. По данным издания, его раскроют ближе к 24 февраля 2023 года — годовщине начала СВО. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главными целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.