Белый дом: у США есть планы на годовщину СВО

28 января 2023 в 02:14 Размер текста - 17 +

США отреагируют на годовщину начала спецоперации на Украине, заявили в Белом доме Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США намерены отреагировать на годовщину проведения спецоперации на Украине, подготовка ведется полным ходом. Об этом замысле заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идет полным ходом как здесь, в Белом доме, так и в других ведомствах», — сказала Карин Жан-Пьер на брифинге, транслируемом в соцсети Twitter сославшись на секретность. По ее словам, подготовка ведется полным ходом. Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала СВО запланировал выступить на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает британское издание The Independent. В Киеве испугались «полномасштабного наступления» РФ в годовщину начала СВО. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в офисе Зеленского прорабатывают план мирного договора с РФ. По данным издания, его раскроют ближе к 24 февраля 2023 года — годовщине начала СВО. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главными целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.

В США намерены отреагировать на годовщину проведения спецоперации на Украине, подготовка ведется полным ходом. Об этом замысле заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идет полным ходом как здесь, в Белом доме, так и в других ведомствах», — сказала Карин Жан-Пьер на брифинге, транслируемом в соцсети Twitter сославшись на секретность. По ее словам, подготовка ведется полным ходом. Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала СВО запланировал выступить на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает британское издание The Independent. В Киеве испугались «полномасштабного наступления» РФ в годовщину начала СВО. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в офисе Зеленского прорабатывают план мирного договора с РФ. По данным издания, его раскроют ближе к 24 февраля 2023 года — годовщине начала СВО. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главными целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.