В одном из областей России введут «зарплаты» для родителей

В Нижегородской области в грядущем 2025 году введут «зарплаты» для родителей. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, своеобразные региональные доплаты будут получать граждане, ставшие родителями на период от рождения ребенка до достижения им трехлетнего возраста.
«За первого ребенка это будет 1 миллион рублей с учетом федерального материнского капитала и возможностей получать выплаты в течении трех лет ежемесячно в размере 10 тысяч рублей», — отметил Никитин. За второго и третьего можно будет получать по 20 и 30 тысяч соответственно, тоже на протяжении трех лет. Он отметил, что уже с четвертого ребенка можно будет потратить весь миллион разово на соответствующие цели, как и маткапитал.
Данные меры поддержки направлены на улучшение демографической ситуации в регионе. Никитин отметил, что воспитание детей является крайне ответственной работой. Он уточнил, что сумма выплат за каждого ребенка в регионе составит миллион рублей с 1 июля 2025 года.
Глава региона также раскрыл, откуда будут брать средства для выплаты доплат. По словам Никитина, сумма в миллион за первого и второго ребенка будет складываться с учетом федерального маткапитала и регионального бюджета. За последующих детей «зарплата» родителям пойдет исключительно за счет областного бюджета.
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