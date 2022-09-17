Ассоциация Бундесвера требует сократить поставки оружия на Украину

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Пресс-конференция Елены Перминовой. Курган, форма бундесвера, нашивка флаг германии
Председатель Ассоциации вооруженных сил Германии Андре Вюстнер заявил, что армия ФРГ «голая» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германии необходимо сократить поставки вооружения Украине, так как это ведет к истощению укомплектованности бронетехникой вооруженных сил ФРГ. Об этом заявил председатель Ассоциации вооруженных сил Германии Андре Вюстнер.

«Мы слишком хорошо понимаем стремление Украины к тяжелым вооружениям. Мы можем представить, например, передачу бронетранспортеров со складов промышленности. Однако с нашей точки зрения как профессиональной ассоциации больше невозможно слать Украине оружие и боеприпасы Бундесвера», — цитирует Вюстнера немецкое издание RND. По его мнению, каждая отдельная поставка ведет к ослаблению вооруженных сил Германии.

Такая политика приводит к «каннибализации» Бундесвера, которая приведет не только к ненадежной материальной оперативной готовности, но и будет иметь последствия для обязательств ФРГ перед НАТО. «Армия практически голая», — закончил Вюстнер.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Украине современное оружие, но эксперты усомнились в реальности этих обещаний, передавал телеканал 360. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию. Цели операции направлены на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Германии необходимо сократить поставки вооружения Украине, так как это ведет к истощению укомплектованности бронетехникой вооруженных сил ФРГ. Об этом заявил председатель Ассоциации вооруженных сил Германии Андре Вюстнер. «Мы слишком хорошо понимаем стремление Украины к тяжелым вооружениям. Мы можем представить, например, передачу бронетранспортеров со складов промышленности. Однако с нашей точки зрения как профессиональной ассоциации больше невозможно слать Украине оружие и боеприпасы Бундесвера», — цитирует Вюстнера немецкое издание RND. По его мнению, каждая отдельная поставка ведет к ослаблению вооруженных сил Германии. Такая политика приводит к «каннибализации» Бундесвера, которая приведет не только к ненадежной материальной оперативной готовности, но и будет иметь последствия для обязательств ФРГ перед НАТО. «Армия практически голая», — закончил Вюстнер. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Украине современное оружие, но эксперты усомнились в реальности этих обещаний, передавал телеканал 360. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию. Цели операции направлены на демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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