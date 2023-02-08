Медведчук: Украина хочет вступить в Евросоюз из-за своей корысти

08 февраля 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Украина является кандидатом на вступление в ЕС Фото: Официальный сайт Европарламента Украина хочет вступить в Евросоюз из корыстных соображений, чтобы получать финансирование. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной Рады, председатель политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. «Руководство Евросоюза воспитало в украинских управленцах не столько какие-либо принципы, сколько обыкновенные иждивенческие настроения. Украинский чиновник знал, что при вступлении страны в ЕС его зарплата возрастет, а где возьмутся средства на это, его совершенно не интересовало», — цитирует Медведчука РИА Новости. Расширение и функционирование ЕС становится все более формальным, заявил Медведчук. По его словам, сейчас претенденты на вступление в Евросоюз хотят получить экономического донора, а не стать равноправными партнерами. Президент Украины Владимир Зеленский после начала конфликта с Россией подал заявку на вступление страны в Евросоюз, передает «Дни.ру». Украине присвоили статус кандидата в июне, сообщает Life . Еврокомиссия собирается посетить Украину в феврале для обсуждения подготовки к вступлению. Однако в ближайшее время Украина не станет членом ЕС из-за страха Евросоюза обанкротиться, сообщала британская газета The Daily Telegraph.

Украина хочет вступить в Евросоюз из корыстных соображений, чтобы получать финансирование. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной Рады, председатель политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. «Руководство Евросоюза воспитало в украинских управленцах не столько какие-либо принципы, сколько обыкновенные иждивенческие настроения. Украинский чиновник знал, что при вступлении страны в ЕС его зарплата возрастет, а где возьмутся средства на это, его совершенно не интересовало», — цитирует Медведчука РИА Новости. Расширение и функционирование ЕС становится все более формальным, заявил Медведчук. По его словам, сейчас претенденты на вступление в Евросоюз хотят получить экономического донора, а не стать равноправными партнерами. Президент Украины Владимир Зеленский после начала конфликта с Россией подал заявку на вступление страны в Евросоюз, передает «Дни.ру». Украине присвоили статус кандидата в июне, сообщает Life. Еврокомиссия собирается посетить Украину в феврале для обсуждения подготовки к вступлению. Однако в ближайшее время Украина не станет членом ЕС из-за страха Евросоюза обанкротиться, сообщала британская газета The Daily Telegraph.