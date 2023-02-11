Экс-советник Пентагона заявил, что южный фронт на Украине разваливается на части

Украина терпит крах в ходе боевых действий с Россией на южной линии фронта. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Южный фронт составляют территории, находящиеся между Херсоном и Донецком, куда входит также и Запорожская область.
«Фронт на юге Украины рушится, разваливается на части», — сказал Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Граднеру, опубликованном на youtube-канале последнего. Экс-советник Пентагона также отметил уменьшение роли бронетехники на современном поле боя. По его словам, инициативу в настоящих реалиях перехватили такие боевые средства, как артиллерийские системы и ракеты. Именно под их прикрытием российским войскам удается перехватывать инициативу, добавил Макгрегор.
Ранее власти Запорожья, находящегося на южной линии фронта, сообщали о продвижении российских войск в регионе и взятии ими под контроль девять населенных пунктов. Член главного совета администрации Запорожской области отмечал, что с учетом этих территорий российские войска сформировали новую линию обороны.
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Украина терпит крах в ходе боевых действий с Россией на южной линии фронта. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Южный фронт составляют территории, находящиеся между Херсоном и Донецком, куда входит также и Запорожская область. «Фронт на юге Украины рушится, разваливается на части», — сказал Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Граднеру, опубликованном на youtube-канале последнего. Экс-советник Пентагона также отметил уменьшение роли бронетехники на современном поле боя. По его словам, инициативу в настоящих реалиях перехватили такие боевые средства, как артиллерийские системы и ракеты. Именно под их прикрытием российским войскам удается перехватывать инициативу, добавил Макгрегор. Ранее власти Запорожья, находящегося на южной линии фронта, сообщали о продвижении российских войск в регионе и взятии ими под контроль девять населенных пунктов. Член главного совета администрации Запорожской области отмечал, что с учетом этих территорий российские войска сформировали новую линию обороны.