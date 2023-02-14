Американский обозреватель Наполитано: в США хотели организовать убийство Путина

14 февраля 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Линдси Грэм просил Джо Байдена убить Владимира Путина, рассказал Эндрю Наполитано Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сенатор США от Южной Каролины Линдси Грэм просил президента своей страны Джо Байдена организовать убийство лидера России Владимира Путина. Об этом заявил американский обозреватель Эндрю Наполитано, отмечая, что Путин не планирует стрелять по американцам или убивать президента Украины Владимира Зеленского. «Путин не угрожает Джо Байдену, а Линдси Грэм публично просил президента отправить специальную группу для организации убийства Путина. Вот и ответьте, какая сторона более рациональна, а какая — деструктивна?» — поделился Наполитано в эфире youtube-канала Judging Freedom . Он отметил, что у Путина нет планов отдавать приказ ВС РФ «стрелять по американцам» и лидер России не собирается причинять вред Зеленскому. Эндрю Наполитано добавил, что Путин — человек скрупулезный и педантичный. По отношению к западной политике он осторожен и внимателен. Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, что общался с Путиным в марте 2022 года. Президент России сказал ему, что жизни Зеленского ничего не угрожает. После этого Беннет позвонил Зеленскому, чтобы успокоить его.

Сенатор США от Южной Каролины Линдси Грэм просил президента своей страны Джо Байдена организовать убийство лидера России Владимира Путина. Об этом заявил американский обозреватель Эндрю Наполитано, отмечая, что Путин не планирует стрелять по американцам или убивать президента Украины Владимира Зеленского. «Путин не угрожает Джо Байдену, а Линдси Грэм публично просил президента отправить специальную группу для организации убийства Путина. Вот и ответьте, какая сторона более рациональна, а какая — деструктивна?» — поделился Наполитано в эфире youtube-канала Judging Freedom. Он отметил, что у Путина нет планов отдавать приказ ВС РФ «стрелять по американцам» и лидер России не собирается причинять вред Зеленскому. Эндрю Наполитано добавил, что Путин — человек скрупулезный и педантичный. По отношению к западной политике он осторожен и внимателен. Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, что общался с Путиным в марте 2022 года. Президент России сказал ему, что жизни Зеленского ничего не угрожает. После этого Беннет позвонил Зеленскому, чтобы успокоить его.