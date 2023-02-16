Baza: в Домодедово задержали сбежавшего из Чечни гея

16 февраля 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

По информации Baza, Арсамикова задержали в Домодедово по подозрению в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В московском аэропорту Домодедово задержали представителя ЛГБТ из Чечни Идриса Арсамикова, который несколько лет проживает в Нидерландах и вернулся на похороны отца. Теперь Арсамикова могут отправить обратно в Чечню, сообщает telegram-канал Baza. «28-летний Идрис уже несколько лет проживает в Нидерландах. Некоторое время назад он прилетел в Россию на похороны своего отца. По данным правозащитников во время своей поездки в республику он был задержан и избит, но потом отпущен. После этого он вылетел в Москву и около 23:30 был задержан в аэропорту „Домодедово“. Согласно документу, датированному 15 февраля, в Чечне его разыскивают за мошенничество», — говорится в сообщении канала.



Арсамиков при этом считает, что повод для задержания надуманный, а ориентировка липовая, потому что заявление написали в период его проживания в Голландии. «Около 4 утра за Идрисом приехал сотрудник уголовного розыска. После этого парня увезли в неизвестном направлении (вероятнее всего в Чечню).Это уже далеко не первое задержание Идриса. Впервые он был задержан недалеко от Грозного летом 2018 года. По его словам тогда его удерживали в подвале и пытали после того как силовикам стало известно о его интимной связи с мужчиной», — дополняет Baza. Сообщается, что в 2018 Арсамикову удалось сбежать с помощью правозащитников. Тогда он и эмигрировал в Нидерланды. URA.RU попросило подтвердить транспортных полицейских Центрального федерального округа факт задержания Идриса Арсамикова в Домодедово и факт отправки его в Чечню. К моменту публикации материала ответа не поступило. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской республики Джамбулат Умаров назвал фантазиями появившуюся информацию о якобы имеющих место преследованиях и убийствах лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом, по его словам, относиться к гомосексуализму как к нормальному явлению в Чечне не станут никогда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В московском аэропорту Домодедово задержали представителя ЛГБТ из Чечни Идриса Арсамикова, который несколько лет проживает в Нидерландах и вернулся на похороны отца. Теперь Арсамикова могут отправить обратно в Чечню, сообщает telegram-канал Baza. «28-летний Идрис уже несколько лет проживает в Нидерландах. Некоторое время назад он прилетел в Россию на похороны своего отца. По данным правозащитников во время своей поездки в республику он был задержан и избит, но потом отпущен. После этого он вылетел в Москву и около 23:30 был задержан в аэропорту „Домодедово“. Согласно документу, датированному 15 февраля, в Чечне его разыскивают за мошенничество», — говорится в сообщении канала. Арсамиков при этом считает, что повод для задержания надуманный, а ориентировка липовая, потому что заявление написали в период его проживания в Голландии. «Около 4 утра за Идрисом приехал сотрудник уголовного розыска. После этого парня увезли в неизвестном направлении (вероятнее всего в Чечню).Это уже далеко не первое задержание Идриса. Впервые он был задержан недалеко от Грозного летом 2018 года. По его словам тогда его удерживали в подвале и пытали после того как силовикам стало известно о его интимной связи с мужчиной», — дополняет Baza. Сообщается, что в 2018 Арсамикову удалось сбежать с помощью правозащитников. Тогда он и эмигрировал в Нидерланды. URA.RU попросило подтвердить транспортных полицейских Центрального федерального округа факт задержания Идриса Арсамикова в Домодедово и факт отправки его в Чечню. К моменту публикации материала ответа не поступило. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской республики Джамбулат Умаров назвал фантазиями появившуюся информацию о якобы имеющих место преследованиях и убийствах лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом, по его словам, относиться к гомосексуализму как к нормальному явлению в Чечне не станут никогда.