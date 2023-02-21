Бортников: ФСБ не давала гарантий безопасности Байдена во время визита в Киев

ФСБ России не давала гарантий безопасности президенту США Джо Байдену во время его визита в Киев. Об этом заявил директор службы Александр Бортников.
По его словам, США уведомляли Россию о визите Байдена в столицу Украины — по дипломатической линии. «Гарантий его безопасности ФСБ не давала», — заявил Бортников.
В понедельник, 20 февраля, состоялся визит президента США Джо Байдена в Киев. Издание Associated Press сообщило, что Белый дом согласовал поездку с Москвой и потребовал гарантии безопасности. Bloomberg писал, что Байден полетел в Киев втайне: в Белом доме и Пентагона мало кто знал об этом.
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