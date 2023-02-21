21 февраля 2023

В Иране произошло землетрясение в 5,1 балла

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Тегеран. Иран, мечеть, ислам, мусульмане, иранская мечеть, тегеран, шииты
Подземные толчки зафиксировали на юге Ирана Фото:

Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло на юге Ирана. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

«Область: Южный Иран; магнитуда: 5,1», — говорится в сводке. Эпицентр землетрясения пришелся к северо-западу от города Бендер-Аббас. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В понедельник было зафиксировано новое землетрясение в Турции магнитудой 6,3 балла, в результате ранены оказались около трехсот человек. Представители Европейского сейсмологического центра докладывали, что оно ощущалось также в Ливане, Израиле, на Кипре.

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Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло на юге Ирана. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. «Область: Южный Иран; магнитуда: 5,1», — говорится в сводке. Эпицентр землетрясения пришелся к северо-западу от города Бендер-Аббас. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В понедельник было зафиксировано новое землетрясение в Турции магнитудой 6,3 балла, в результате ранены оказались около трехсот человек. Представители Европейского сейсмологического центра докладывали, что оно ощущалось также в Ливане, Израиле, на Кипре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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