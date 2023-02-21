В Иране произошло землетрясение в 5,1 балла

22 февраля 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Подземные толчки зафиксировали на юге Ирана Фото: Сергей Русанов © URA.RU Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло на юге Ирана. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. «Область: Южный Иран; магнитуда: 5,1», — говорится в сводке . Эпицентр землетрясения пришелся к северо-западу от города Бендер-Аббас. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В понедельник было зафиксировано новое землетрясение в Турции магнитудой 6,3 балла, в результате ранены оказались около трехсот человек. Представители Европейского сейсмологического центра докладывали, что оно ощущалось также в Ливане, Израиле, на Кипре.

Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло на юге Ирана. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. «Область: Южный Иран; магнитуда: 5,1», — говорится в сводке. Эпицентр землетрясения пришелся к северо-западу от города Бендер-Аббас. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В понедельник было зафиксировано новое землетрясение в Турции магнитудой 6,3 балла, в результате ранены оказались около трехсот человек. Представители Европейского сейсмологического центра докладывали, что оно ощущалось также в Ливане, Израиле, на Кипре.