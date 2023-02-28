В Белоруссии задержали сторонников «Редана» при попытке устроить массовые беспорядки

01 марта 2023 в 03:09 Размер текста - 17 +

Сторонники «Редана» склонны к организации массовых драк, заявили в МВД Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Около 200 сторонников движения «Редан», в основном несовершеннолетние, задержаны в Гомеле, когда они пытались провести незаконную акцию. Об этом сообщило МВД Республики Беларусь. «Пресечена попытка проведения массовой акции с участием несовершеннолетних. Задержаны 200 человек», — говорится в сообщении МВД республики в официальном telegram-канале. Во вторник в Гомеле по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, у торгово-развлекательного центра «Секрет» собрались сторонники движения «Редан». Сотрудники МВД Белоруссии оперативно отреагировали на эту информацию. Сейчас устанавливаются лица, причастные к организации незаконной массовой акции, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Тех из задержанных, кто младше 16 лет, поставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Тем, кому уже исполнилось 16 лет, дополнительно будет назначено административное взыскание. Субкультура «Редан» возникла как подражание японской мультипликации Hunter x Hunter о преступной группировке «Геней Редан». Сторонники субкультуры склонны к участию в массовых драках в торговых центрах.

Около 200 сторонников движения «Редан», в основном несовершеннолетние, задержаны в Гомеле, когда они пытались провести незаконную акцию. Об этом сообщило МВД Республики Беларусь. «Пресечена попытка проведения массовой акции с участием несовершеннолетних. Задержаны 200 человек», — говорится в сообщении МВД республики в официальном telegram-канале. Во вторник в Гомеле по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, у торгово-развлекательного центра «Секрет» собрались сторонники движения «Редан». Сотрудники МВД Белоруссии оперативно отреагировали на эту информацию. Сейчас устанавливаются лица, причастные к организации незаконной массовой акции, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Тех из задержанных, кто младше 16 лет, поставят на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Тем, кому уже исполнилось 16 лет, дополнительно будет назначено административное взыскание. Субкультура «Редан» возникла как подражание японской мультипликации Hunter x Hunter о преступной группировке «Геней Редан». Сторонники субкультуры склонны к участию в массовых драках в торговых центрах.