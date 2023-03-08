Латвия решила помочь Украине отобранными у пьяных водителей машинами

09 марта 2023 в 02:49 Размер текста - 17 +

Автомобили должны быть переданы ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Латвии отправили на Украину восемь автомобилей, которые ранее были конфискованы у пьяных водителей. Информацию сообщает служба государственных доходов Латвии. «В среду, 8 марта, на Украину отправились первые восемь автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Эти автомобили были переданы в распоряжение общества Agendum, которое затем доставит их защитникам Украины», — передает издание Delfi со ссылкой на службу государственных доходов Латвии. Ожидается, что автомобили будут переданы Вооруженным силам Украины, Винницкой областной клинической больнице и Территориальному медобъединению Купянского совета. Стоимость восьми машин составила около 18,5 тысяч евро. Ранее сообщалось, что Польша передала Украине первую партию танков Leopard 2А4, состоящую из четырех единиц техники. Изначально планировалось отправить 14 танков. Министр финансов США Джанет Йеллен в конце февраля посетила Киев и объявила о переводе первых 1,25 млрд долларов из последнего транша экономической и бюджетной помощи в размере 9,9 млрд долларов из Вашингтона. Позднее журналист издания El País, ссылаясь на план ЕС по стимулированию военной помощи Киеву, сообщила, что к процессу закупки оружия для Украины планируют привлечь страны не входящие в Евросоюз. На ближайшей встрече ЕС будет присутствовать Норвегия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Латвии отправили на Украину восемь автомобилей, которые ранее были конфискованы у пьяных водителей. Информацию сообщает служба государственных доходов Латвии. «В среду, 8 марта, на Украину отправились первые восемь автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Эти автомобили были переданы в распоряжение общества Agendum, которое затем доставит их защитникам Украины», — передает издание Delfi со ссылкой на службу государственных доходов Латвии. Ожидается, что автомобили будут переданы Вооруженным силам Украины, Винницкой областной клинической больнице и Территориальному медобъединению Купянского совета. Стоимость восьми машин составила около 18,5 тысяч евро. Ранее сообщалось, что Польша передала Украине первую партию танков Leopard 2А4, состоящую из четырех единиц техники. Изначально планировалось отправить 14 танков. Министр финансов США Джанет Йеллен в конце февраля посетила Киев и объявила о переводе первых 1,25 млрд долларов из последнего транша экономической и бюджетной помощи в размере 9,9 млрд долларов из Вашингтона. Позднее журналист издания El País, ссылаясь на план ЕС по стимулированию военной помощи Киеву, сообщила, что к процессу закупки оружия для Украины планируют привлечь страны не входящие в Евросоюз. На ближайшей встрече ЕС будет присутствовать Норвегия.