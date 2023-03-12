В России предложили упростить мигрантам работу в важнейшей отрасли

«Ведомости»: российский бизнес просит упростить мигрантам работу водителями

13 марта 2023 в 03:06 Размер текста - 17 +

Предприниматели просят правительство отменить патентную систему для водителей-иностранцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Транспортный комитет бизнес-объединения «Деловая Россия» обратился с просьбой к правительству, чтобы они отменили региональный патент для иностранных водителей большегрузов. Об этом сообщил источник в логистической компании и подтвердил собеседник, близкий к комитету. Это поможет привлечь в отрасль новые кадры. «Острый дефицит водителей, приводит к простою грузовиков и денежным потерям перевозчиков. Сейчас, если иностранец хочет работать водителем в России, он должен получить патент на работу. Но такой документ действует только в пределах одного субъекта Федерации — того, где он получен», — поясняет один из собеседников в транспортной компании газете «Ведомости». В частности, сейчас водители фур могут развозить грузы только между городами в пределах одного региона. Предполагается, что после отмены патента для водителей иностранцев появится больше возможностей, а привлечь к работе мигрантов будет проще. Ранее стало известно, что иностранцев могут начать высылать из России за нарушения ПДД, которые совершены в пьяном виде. В МВД подготовили законопроект, в котором определят новые механизмы контроля за мигрантами. Понятия выдворение за пределы России и депортации объединят в «высылку за пределы РФ».

Транспортный комитет бизнес-объединения «Деловая Россия» обратился с просьбой к правительству, чтобы они отменили региональный патент для иностранных водителей большегрузов. Об этом сообщил источник в логистической компании и подтвердил собеседник, близкий к комитету. Это поможет привлечь в отрасль новые кадры. «Острый дефицит водителей, приводит к простою грузовиков и денежным потерям перевозчиков. Сейчас, если иностранец хочет работать водителем в России, он должен получить патент на работу. Но такой документ действует только в пределах одного субъекта Федерации — того, где он получен», — поясняет один из собеседников в транспортной компании газете «Ведомости». В частности, сейчас водители фур могут развозить грузы только между городами в пределах одного региона. Предполагается, что после отмены патента для водителей иностранцев появится больше возможностей, а привлечь к работе мигрантов будет проще. Ранее стало известно, что иностранцев могут начать высылать из России за нарушения ПДД, которые совершены в пьяном виде. В МВД подготовили законопроект, в котором определят новые механизмы контроля за мигрантами. Понятия выдворение за пределы России и депортации объединят в «высылку за пределы РФ».